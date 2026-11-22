Минулої доби, 21 листопада, російські війська атакували 35 населених пунктів Херсонської області. Унаслідок обстрілів поранення дістали шестеро людей, також пошкоджені житлові будинки, газопровід та автомобілі.

Протягом минулої доби російські війська били по населених пунктах області з артилерії, атакували безпілотниками та завдавали авіаційних ударів. Під обстрілами та дроновими атаками опинилися 35 населених пунктів: Антонівка, Комишани, Придніпровське, Приозерне, Садове, Станіслав, Олександрівка, Широка Балка, Софіївка, Дар’ївка, Іванівка, Микільське, Понятівка, Білозерка, Велетенське, Дніпровське, Кізомис, Надіївка, Томина Балка, Берислав, Зміївка, Новоберислав, Томарине, Урожайне, Милове, Республіканець, Михайлівка, Новорайськ, Тягинка, Бургунка, Львове, Одрадокам’янка, Веселе, Козацьке та Херсон.

Унаслідок російських ударів пошкоджені багатоповерховий будинок і шість приватних осель. Також постраждали газопровід та автомобілі. Найважчими наслідками стали поранення мирних жителів. За інформацією начальника ОВА, через російську агресію шестеро людей дістали поранення. Російські війська продовжують атакувати населені пункти Херсонщини, зокрема ті, що розташовані поблизу лінії фронту. Про наслідки російських атак 22 листопада повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Вранці 21 листопада російські військові атакували безпілотником Корабельний район Херсона. Кількість постраждалих унаслідок ворожого удару зросла до трьох осіб.

Протягом минулої доби окупанти застосовували безпілотники, авіацію та артилерію для обстрілів Херсонської області. Унаслідок російських ударів станом на ранок 20 листопада постраждали троє мирних жителів.

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