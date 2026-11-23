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Українські захисники відтіснили окупантів поблизу Устинівки Харківської області. Водночас російські війська змогли просунутися на Запорізькому напрямку, повідомляє аналітичний проєкт DeepState.

Сили оборони України відтіснили російські війська поблизу Устинівки Куп’янського району Харківської області.

Водночас окупанти змогли просунутися біля Верхньої Терси Пологівського району Запорізької області, зазначає DeepState.

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