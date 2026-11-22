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Увечері в неділю, 22 листопада 2026 року, кількість жертв російського удару по селищу Димер Вишгородського району Київської області зросла до трьох осіб після того, як рятувальники деблокували тіло ще однієї загиблої людини з-під завалів житлового будинку.

За уточненими даними екстрених служб, особи двох загиблих уже встановлені — це жінка 1978 року народження та підліток 2008 року народження. Пошуково-рятувальна операція на місці влучання триває.

У службі порятунку також наголосили, що ліквідацію наслідків атаки та розбір завалів суттєво ускладнюють постійна загроза повторних російських обстрілів і повітряні тривоги, під час яких рятувальники змушені тимчасово призупиняти роботи.

Джерело: Київська обласна військова адміністрація.

За даними ДСНС, наразі рятувальники намагаються знайти 11 людей, які не виходять на зв’язок. Серед них — двоє дітей. Тому роботи на місці зруйнованої багатоповерхівки тривають. До ліквідації наслідків атаки залучені рятувальники та інші екстрені служби. На місці також працюють психологи ДСНС. Вони допомагають людям, які пережили удар або чекають на інформацію про своїх рідних.

У ніч проти 22 листопада російський безпілотник атакував селище Димер у Вишгородському районі Київської області. Унаслідок удару зруйнована частина п’ятиповерхового житлового будинку, виникла пожежа, є постраждалі. За даними ДСНС, під завалами можуть перебувати семеро людей.

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