Wieczorem w niedzielę, 22 listopada 2026 roku, liczba ofiar rosyjskiego ataku na miejscowość Dymer w rejonie Wyshhorod w obwodzie kijowskim wzrosła do trzech osób po tym, jak ratownicy wydobyli ciało kolejnej ofiary spod gruzów budynku mieszkalnego.

Według zaktualizowanych danych służb ratowniczych tożsamość dwóch ofiar została już ustalona — są to kobieta urodzona w 1978 roku oraz nastolatek urodzony w 2008 roku. Akcja poszukiwawczo-ratownicza w miejscu uderzenia trwa.

Służby ratownicze podkreśliły również, że likwidację skutków ataku i rozbiórkę gruzów znacznie utrudnia ciągłe zagrożenie ponownymi rosyjskimi ostrzałami oraz alarmy powietrzne, podczas których ratownicy są zmuszeni do tymczasowego wstrzymania prac.

Źródło: Obwodowa Administracja Wojskowa w Kijowie.

Według danych Państwowej Służby Ratowniczej (DSNS) ratownicy próbują obecnie odnaleźć 11 osób, z którymi nie ma kontaktu. Wśród nich są dwoje dzieci. Dlatego prace na miejscu zniszczonego wieżowca trwają. W likwidacji skutków ataku biorą udział ratownicy i inne służby ratownicze. Na miejscu pracują również psychologowie Państwowej Służby Ratowniczej. Pomagają oni osobom, które przeżyły atak lub czekają na informacje o swoich bliskich.

W nocy z 21 na 22 listopada rosyjski dron zaatakował miejscowość Dymer w rejonie Wyshhorodzkim w obwodzie kijowskim. W wyniku uderzenia zniszczona została część pięciopiętrowego budynku mieszkalnego, wybuchł pożar, są poszkodowani. Według danych Państwowej Służby Ratowniczej pod gruzami może znajdować się siedem osób.

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