W obwodzie poltawskim w wyniku upadku wrogiego drona uszkodzono linię energetyczną, co spowodowało przerwy w dostawach prądu
W niedzielę, 22 listopada 2026 roku, w rejonie Mirgorod w obwodzie poltawskim w wyniku upadku wrogiego drona na otwartym terenie doszło do uszkodzenia linii energetycznej – poinformował szef obwodowej administracji wojskowej Witalij Dyakivnych.
Na miejscu pracują już specjaliści z spółki akcyjnej „Poltawaoblenergo”, którzy prowadzą prace mające na celu przywrócenie dostaw energii elektrycznej do odbiorców.
W wyniku uszkodzenia sieci około 40 odbiorców pozostało bez dostaw energii elektrycznej.
Źródło: Obwodowa administracja wojskowa w Poltawie.
Według stanu na wieczór 22 listopada, ze względu na trudną sytuację w systemie energetycznym, awaryjne odcięcia prądu mają obecnie miejsce jednocześnie w pięciu obwodach — dniepropetrowskim, charkowskim, poltawskim, zaporoskim i sumskim.
W niedzielę, 22 listopada 2026 r., w Dnieprze, a także w rejonach Dnieprowskim, Samarowskim i Kamiańskim obwodu dniepropetrowskiego wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach energii elektrycznej.
W obwodzie zaporoskim wprowadzono specjalne harmonogramy awaryjnych przerw w dostawach energii elektrycznej (SGAW).
Najtrudniejsza sytuacja panuje w obwodzie odeskim, gdzie powtarzające się uderzenia uszkodziły obiekty kluczowe dla zaopatrzenia w energię elektryczną.