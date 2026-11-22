W niedzielę, 22 listopada 2026 roku, w rejonie Mirgorod w obwodzie poltawskim w wyniku upadku wrogiego drona na otwartym terenie doszło do uszkodzenia linii energetycznej – poinformował szef obwodowej administracji wojskowej Witalij Dyakivnych.

Na miejscu pracują już specjaliści z spółki akcyjnej „Poltawaoblenergo”, którzy prowadzą prace mające na celu przywrócenie dostaw energii elektrycznej do odbiorców.

W wyniku uszkodzenia sieci około 40 odbiorców pozostało bez dostaw energii elektrycznej.

Źródło: Obwodowa administracja wojskowa w Poltawie.

Według stanu na wieczór 22 listopada, ze względu na trudną sytuację w systemie energetycznym, awaryjne odcięcia prądu mają obecnie miejsce jednocześnie w pięciu obwodach — dniepropetrowskim, charkowskim, poltawskim, zaporoskim i sumskim.

W niedzielę, 22 listopada 2026 r., w Dnieprze, a także w rejonach Dnieprowskim, Samarowskim i Kamiańskim obwodu dniepropetrowskiego wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach energii elektrycznej.

W obwodzie zaporoskim wprowadzono specjalne harmonogramy awaryjnych przerw w dostawach energii elektrycznej (SGAW).

Najtrudniejsza sytuacja panuje w obwodzie odeskim, gdzie powtarzające się uderzenia uszkodziły obiekty kluczowe dla zaopatrzenia w energię elektryczną.

Czytaj nas na