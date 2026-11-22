Władimir Putin podczas prywatnych rozmów zgodził się, że po zakończeniu wojny Ukraina może otrzymać od Stanów Zjednoczonych i partnerów europejskich gwarancje bezpieczeństwa podobne do tych zawartych w art. 5 traktatu NATO, pod warunkiem że na terytorium Ukrainy nie będą rozmieszczane bazy ani wojska Sojuszu.

Informację tę podał w niedzielę, 22 listopada 2026 r., komentator gazety „The Washington Post” David Ignatius, powołując się na źródło zaznajomione z przebiegiem negocjacji.

Według rozmówcy gazety, w odpowiedzi na kategoryczną odmowę Kremla dotyczącą obecności baz NATO na Ukrainie strona amerykańska zaproponowała wycofanie rosyjskich wojsk z ukraińskiej granicy natychmiast po podpisaniu porozumienia o zawieszeniu broni. W przypadku nowej ofensywy armii rosyjskiej siły Sojuszu mają zostać natychmiast przetransportowane na terytorium Ukrainy. Ponadto omawiany jest mechanizm zniesienia sankcji wobec Rosji wraz z ich automatycznym przywróceniem, jeśli Moskwa zacznie koncentrować wojska w celu nowej inwazji.

Przedstawiciele USA i Europy opracowują również narzędzia monitorowania przestrzegania przez Rosję uzgodnień oraz system operacyjnej wymiany informacji na wypadek ataku. Według informacji źródła, specjalny przedstawiciel prezydenta USA Jared Kushner ostrzegł Putina, że konflikt, który rozpoczął się jako wojna z Ukrainą, w rzeczywistości przerodził się w pośrednią wojnę z Europą.

Źródło: The Washington Post.

Specjalni wysłannicy prezydenta USA, Steve Witkoff i Jared Kushner, w ciągu ostatnich miesięcy wielokrotnie poruszali podczas zamkniętych spotkań z przedstawicielami Ukrainy i krajów europejskich kwestię ewentualnego przystąpienia Kijowa do NATO w zamian za ustępstwa terytorialne ze strony Rosji.

Wiceminister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Riabkow oświadczył, że Moskwa nie zgodzi się nawet na tak zwane „quasi-członkostwo” Ukrainy w NATO. Według niego wszelkie rozwiązania przewidujące taki status dla Kijowa są nie do przyjęcia dla Kremla.

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