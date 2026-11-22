弗拉基米尔·普京在私下接触中表示同意，战争结束后，乌克兰可从美国和欧洲伙伴那里获得类似北约第5条的安全保障，前提是北约不在乌克兰境内部署基地或军队。

《华盛顿邮报》专栏作家大卫·伊格纳蒂乌斯于2026年11月22日（周日）援引一位熟悉谈判进程的消息人士的话报道了这一消息。

据该报消息人士透露，针对克里姆林宫坚决拒绝北约在乌克兰设立军事基地的立场，美方提议在停火协议签署后立即将俄军从乌克兰边境撤出。 若俄军发起新一轮进攻，北约部队应立即调往乌克兰境内。此外，各方正在商讨解除对俄制裁的机制，若莫斯科开始集结部队准备再次入侵，制裁将自动恢复。

美国和欧洲代表还正在制定监督俄罗斯遵守协议的机制，以及在遭遇袭击时用于快速交换信息的系统。 据消息人士透露，美国总统特别代表贾里德·库什纳曾警告普京，这场最初以对乌克兰战争形式爆发的冲突，实际上已演变为与欧洲的间接战争。

来源：《华盛顿邮报》。

过去几个月里，美国总统特使史蒂夫·维特科夫和贾里德·库什纳在与乌克兰及欧洲国家代表的闭门会议上，多次提及基辅可能加入北约以换取俄罗斯在领土问题上做出让步的问题。

俄罗斯副外长谢尔盖·里亚布科夫表示，莫斯科甚至不会同意乌克兰在北约的所谓“准成员国”地位。据他称，任何赋予基辅此类地位的方案，对克里姆林宫来说都是不可接受的。

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