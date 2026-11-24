俄罗斯的人口自然减少速度急剧加快，创下了自新冠疫情以来的新低。 据人口学家阿列克谢·拉克沙公布的数据，去年俄罗斯因死亡率超过出生率而减少了76.4万人： 新生儿数量为116.7万——创下该国近代史上的最低纪录；而死亡人数达193.1万，比2024年增加了6%，比2023年的数据高出9.6%。

平均而言，去年俄罗斯人口每天减少2,100人；据人口学家估算，2026年的自然人口减少量至少将增至82万人——相当于每天减少约2,200人。

与2024年相比，俄罗斯去年的人口自然减少速度加快了28%，达到2021年以来的最高水平——当时正值疫情期间，死亡人数比出生人数多出104万人。 俄罗斯联邦统计局于2025年春季停止发布官方人口统计数据，并将婚姻、离婚及总人口数据列为机密。 自全面战争爆发以来，俄罗斯的死亡人数超过出生人数320万人，其中50万至70万人在战争中丧生；而过去10年间，该国因自然减少损失了560万常住人口。

来源：人口学家阿列克谢·拉克什在Facebook社交媒体上的发文。

俄罗斯联邦统计局记录显示，战争期间在顿涅茨克州至少有27万名俄罗斯军人死亡。相比之下，柏林战役中苏联军队损失了7.8万名士兵。

据《重要故事》记者分析的俄罗斯联邦统计局数据库泄露信息显示，在对乌克兰的战争中，每五分钟就有一名俄罗斯军人阵亡。 据其数据，全俄各地的民政部门共登记了近50万名在战争中阵亡的军人。在2022年2月24日至2026年9月28日期间，平均每五分钟就有一人阵亡。

对被黑客入侵的俄罗斯联邦统计局数据库（涵盖2022年至2026年9月底期间）的分析显示，俄罗斯军队登记的伤亡中，92.9%属于战斗伤亡。 在登记册中被标记为现役军人的209 870名死者中，有194 885人死于战斗， 其中177,009例的死亡原因被标注为在军事行动中因爆炸或弹片造成的伤害。

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