乌克兰国防军在利比亚炸毁的俄罗斯“水星”号护卫舰，由于受损严重且距离过远难以撤离，预计将无法恢复服役，并将留在爆炸现场。

乌克兰武装部队海军发言人德米特罗·普列滕丘克在电视马拉松节目中指出， 卫星图像显示主甲板已沉入水下，且船上发生过爆炸，这些迹象表明该舰受损严重；由于码头附近水深较浅，该舰可能已沉在水底， 而在土耳其海峡对黑海舰队关闭的情况下，将其拖回7000多公里外的母港极为困难。

据普列滕丘克称，“水星”号驻扎该地区的首要任务是护航为俄罗斯国防部利益服务、负责支援驻非洲俄军部队的后勤船只，如今占领者将不得不重新规划其后勤路线。 该发言人还指出，此前由这艘护卫舰护航的一艘后勤补给船也曾遭受过类似损坏。

来源：乌克兰武装部队海军发言人德米特里·普列滕丘克在电视马拉松节目中的声明。

回顾此前，11月22日，俄罗斯“水星”号护卫舰在班加西港遭无人机袭击后沉没。

此外，11月22日，在利比亚，一艘受制裁的补给货船“阿斯卡隆”号（ASCALON）遭海上无人机击中，该船当时正从加里宁格勒驶往班加西港，船上很可能载有供 俄罗斯“非洲军团”的军事装备和技术。

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