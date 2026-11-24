俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京声称，针对乌克兰武装部队对俄罗斯燃料与能源综合体设施的袭击，俄罗斯的反击势在必行， 并抱怨称，尽管美国总统唐纳德·特朗普已发出呼吁，基辅仍继续发动此类袭击。

在关于燃料能源综合体发展与生态安全问题的会议上，他声称这些袭击“似乎无法造成致命性损害”，但同时要求加强能源基础设施的防护。

这位克里姆林宫领导人还将国内市场燃料供应的稳定性列为首要任务，并声称汽油价格在达到峰值后已趋于稳定。 此外，普京威胁称，若欧洲国家试图限制俄罗斯燃料出口，将面临后果，并表示莫斯科方面打算扩大销售市场，并在俄罗斯东部发展石油精炼工业。

来源：俄罗斯媒体。

11月23日凌晨，无人机对俄罗斯石油运输基础设施的关键设施之一发动了一系列袭击。卡列基诺（Kaleikino）石油加工厂在遭到袭击后发生火灾。

此前，俄罗斯总参谋部证实，位于巴什科尔托斯坦的俄罗斯最大炼油厂之一以及位于彼尔姆的卢克石油炼油厂均遭到打击。

此外，11月23日夜间，乌克兰国防军还对俄罗斯罗斯托夫州的新沙赫京斯克石油产品厂发动了袭击。该工厂的大规模火灾甚至被卫星记录下来。

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