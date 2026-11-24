Российский диктатор Владимир Путин заявил о неизбежности ответа России на атаки Вооружённых сил Украины по объектам топливно-энергетического комплекса РФ, пожаловавшись, что Киев продолжает эти удары, несмотря на призывы президента США Дональда Трампа.

Во время совещания по вопросам развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности он заверил, что эти атаки якобы не способны нанести критический ущерб, однако в то же время потребовал усилить защиту энергетической инфраструктуры.

Глава Кремля также назвал главной задачей на внутреннем рынке стабильность поставок топлива, утверждая, что цены на бензин после пиковых значений стабилизировались. Кроме того, Путин пригрозил европейским странам последствиями за попытки ограничить экспорт российского топлива и заявил о намерении Москвы расширять рынки сбыта и развивать нефтеперерабатывающую промышленность на востоке РФ.

Источник: российские СМИ.

В ночь на 23 ноября беспилотники нанесли серию ударов по одному из ключевых объектов российской нефтетранспортной инфраструктуры. После атаки на НПС «Калейкино» вспыхнул пожар.

До этого Генштаб подтвердил поражение одного из крупнейших НПЗ России в Башкортостане и НПЗ Лукойл в Перми.

Также в ночь на 23 ноября Силы обороны Украины нанесли удар по Новошахтинскому заводу нефтепродуктов в Ростовской области РФ. Масштабный пожар на предприятии зафиксировали даже спутники.

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