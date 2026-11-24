24 ноября днём российские войска нанесли удар с помощью беспилотника по гражданской инфраструктуре города Сновск Корюковского района Черниговской области.

В результате удара были повреждены частные дома и помещения магазина.

За медицинской помощью обратились две женщины в возрасте 31 и 39 лет. У них диагностировали острую стрессовую реакцию.

Источник: Павел Мирошниченко

Российский дрон «Молния» 24 ноября попал в жилой дом в селе Смяч Новгород-Северского района Черниговской области.

В воскресенье, 22 ноября, российские войска атаковали предприятие в Новгород-Северском районе Черниговской области. В результате удара на территории частного деревообрабатывающего предприятия возник пожар. По предварительной информации, люди не пострадали.

Российские войска нанесли удар беспилотником по дому-музею второго президента Украины Леонида Кучмы в селе Чайкино Новгород-Северского района Черниговской области. В результате атаки в здании возник пожар.

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