24 ноября Госдума РФ приняла бюджет на 2027–2029 годы, который предусматривает рекордные военные расходы и сокращение финансирования большинства гражданских сфер.

За три года на армию и закупку вооружения планируется направить около $610 млрд.

В 2027 году военные расходы составят около $208 млрд, в 2028-м — $202 млрд, а в 2029-м — $198 млрд. В то же время финансирование экономики, ЖКХ, медицины и социальной поддержки населения будет сокращаться.

С начала полномасштабного вторжения в 2022 году Кремль уже потратил на армию и вооружение около $710 млрд. К концу 2027 года совокупные военные расходы могут достичь $918 млрд.

Для наполнения бюджета российские власти также повышают налоги, увеличивают заимствования и планируют покрывать дефицит, который в течение следующих трех лет будет превышать $60 млрд ежегодно.

Государственная Дума России 19 ноября во втором, основном чтении приняла закон о федеральном бюджете на 2027–2029 годы. Документ предусматривает рекордный рост расходов на армию и закупку вооружения, при этом финансирование медицины, социальной поддержки населения и других гражданских направлений сократят.

Дефицит федерального бюджета РФ по итогам января–октября достиг 5,23 триллиона рублей ($57 млрд), что составляет 2,3% ВВП и существенно превышает первоначальный годовой план в 3,6 триллиона рублей ($39 млрд).

В Госдуме РФ начали готовить законопроект об отмене налоговых льгот на деликатесные продукты, в частности хамон, устрицы и лобстеров. Инициатива призвана увеличить поступления в бюджет на фоне его значительного дефицита и роста военных расходов, сообщает RTV со ссылкой на источник.

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