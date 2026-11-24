俄罗斯国家杜马于11月24日通过了2027至2029年度预算案，该预算案规定了创纪录的军事开支，并削减了大多数民用领域的资金。

未来三年，计划向军队和武器采购投入约6100亿美元。

2027年的军事开支约为2080亿美元，2028年为2020亿美元，2029年为1980亿美元。 与此同时，对经济、住房与公用事业、医疗以及社会福利的拨款将遭到削减。

自2022年全面入侵以来，克里姆林宫已在军队和武器装备上花费了约7100亿美元。到2027年底，军事开支总额可能达到9180亿美元。

为填补预算缺口，俄罗斯当局还提高了税收，增加了借贷，并计划弥补未来三年每年将超过600亿美元的赤字。

11月19日，俄罗斯国家杜马在第二轮（主要）审议中通过了《2027–2029年联邦预算法》。 该法案规定，军事开支和武器采购将创下历史新高，与此同时，医疗、社会福利及其他民用领域的拨款将遭到削减。

俄罗斯联邦预算1月至10月的赤字达到5.23万亿卢布（570亿美元），占GDP的2.3%，远超最初制定的3.6万亿卢布 （390亿美元）。

俄罗斯国家杜马已开始起草一项法案，拟取消对高档食品（特别是西班牙火腿、牡蛎和龙虾）的税收优惠。 据RTV援引消息人士报道，鉴于预算存在巨大赤字且军事开支不断增加，该举措旨在增加财政收入。

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