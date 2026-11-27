俄罗斯宗教团体的代表针对在特殊情况下失踪的乌克兰人家庭，采取了操纵手段及信息心理作战（IPSO）。 具体而言，他们承诺帮助证实这些军人被俘的事实并促使其获释，作为交换条件，则要求家属制作并传播特定的信息内容。

据他介绍，他领导的机构几乎每月都会与负责搜寻失踪人员、核实人员被俘事实以及促成被俘人员回国的国家机关交换信息。

“而此类信息（关于俄罗斯联邦对失踪人员家属实施的宗教性质的操纵——编者注）是由我们的同事提供的。 随后我们确实发现了相关情况，而且在与家属的沟通中，我们多次收到反馈：代表侵略国的宗教团体代表曾 （接触这些家庭——编者注）提出某些倡议，承诺协助确认被俘事实并促成被俘人员获释”，多布罗瑟多夫说道。

这位专员解释道，俄罗斯宗教团体的代表曾建议家属制作并传播某些材料。乍看之下，这些材料并未包含直接的呼吁，但其内容却在推广俄罗斯所需的叙事。

“但在这些呼吁的语境中，存在一种立场，即似乎所有乌克兰公民都已厌倦战争，正在祈祷并呼吁和平。 他们正是以此方式制作相关内容，并将其发布在网络资源和社交媒体上，”多布罗塞尔多夫表示。

此外，该专员还特别指出了一些利用人工智能操纵失踪人员家属的案例。 据他介绍，今年内务部记录了多起利用亲属自行发布在网上的信息和照片制作伪造照片及视频的案例。

此类材料被发送给家属，企图说服他们相信失踪的军人似乎处于发件人的控制之下。

“根据这些照片或视频的内容， 他们试图说服家属，声称这位失踪的军人目前处于他们的控制之下，并声称为了帮助、营救或提供医疗救助，家属必须按照要求进行某些操作，”他解释道。

多布罗塞尔多夫进一步指出，在大多数情况下，此类利用人工智能的骗局都是由诈骗分子实施的。

为了核查可疑材料，该专员获得了专门的软件程序。失踪人员的亲属可拨打1698热线，报告收到的照片或视频，并留下自己的联系方式。

“正是在今年，我们看到了人工智能被频繁使用的现象。 因此，经过一段时间后，我们获得了相关软件。例如，当家属收到此类消息时，可拨打失踪人员事务专员的热线1698，留下联系方式， 并说明收到了哪些信息。我的工作人员会与她联系，对这些文件进行分析，从而核实这是真实的照片或视频，还是由人工智能生成的，”该专员表示。

他强调，如果这些材料是通过人工智能生成的，这可能表明存在欺诈行为或俄罗斯特工机构的活动。

“在这种情况下，我们总是建议家属向安全局和国家警察局求助，”多布罗塞尔多夫总结道。

负责特殊情况下失踪人员事务的专员阿图尔·多布罗塞尔多夫通报了这一情况。

此外，俄罗斯还策划了一场信息挑衅行动，旨在掩盖在赫尔松州奥列什基（该地区目前被临时占领）犯下的战争罪行，并诋毁乌克兰国防军。 为此，莫斯科计划于2026年10月22日举行所谓的“国际电视连线”。

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