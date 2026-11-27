Представители религиозных общин России прибегают к манипуляциям и информационно-психологическим операциям (ИПСО) в отношении семей украинцев, пропавших без вести при особых обстоятельствах. В частности, им обещают помочь подтвердить нахождение военных в плену и содействовать их возвращению, а взамен просят создавать и распространять определенный информационный контент.

По его словам, возглавляемое им учреждение почти ежемесячно обменивается информацией с государственными органами, занимающимися поиском пропавших без вести, установлением фактов пребывания людей в плену и возвращением пленных.

«И такая информация (о манипуляциях религиозного характера в отношении семей пропавших без вести со стороны РФ — ред.) была нам предоставлена нашими коллегами. Затем мы действительно убедились в этом, и в ходе общения с семьями нам неоднократно сообщали, что представители религиозных общин, представляющих страну-агрессора, обращались (к этим семьям — ред.) с определенными инициативами, обещали содействовать в подтверждении плена, возвращении из плена», — рассказал Добросердов.

Как пояснил уполномоченный, представители российских религиозных общин предлагали семьям изготавливать и распространять определенные материалы. На первый взгляд, они не содержали прямых призывов, однако в их содержании продвигались нужные России нарративы.

«Но в контексте этих призывов прослеживается такая позиция, будто бы все граждане Украины устали от войны, молятся и просят о мире. И таким образом они формировали этот контент, публиковали его на интернет-ресурсах, в социальных сетях», — заявил Добросердов.

Отдельно уполномоченный обратил внимание на случаи использования искусственного интеллекта для манипуляций с семьями пропавших без вести. По его словам, в этом году в МВД зафиксировали многочисленные случаи создания поддельных фото- и видеоматериалов на основе информации и фотографий, которые родственники самостоятельно публиковали в сети.

Такие материалы отправляли семьям, пытаясь убедить их, что пропавший военнослужащий якобы находится под контролем отправителей.

«И, исходя из содержания этих фото- или видеоматериалов, они пытались убедить семью, что сейчас этот пропавший без вести военнослужащий находится под их властью, и чтобы помочь, спасти, оказать медицинскую помощь, соответственно, родные должны выполнить определенные манипуляции», — пояснил он.

Добросердов уточнил, что в большинстве случаев такие схемы с использованием ИИ реализовывали мошенники.

Для проверки сомнительных материалов уполномоченный получил специальные программы. Родственники пропавших без вести могут обратиться на горячую линию по номеру 1698, сообщить о полученных фото или видео и оставить свои контактные данные.

«Именно в этом году мы увидели, как часто используется искусственный интеллект. И поэтому спустя некоторое время мы получили соответствующие программы, и, например, когда семье сейчас приходит такое сообщение, она может обратиться на горячую линию уполномоченного по вопросам пропавших без вести — 1698, оставить свои данные, сообщить, что ей поступила такая-то информация. С ней свяжется мой сотрудник, обработает эти файлы, и мы сможем проверить, является ли это реальной фотографией или видео, или же это сгенерировано искусственным интеллектом», — сообщил уполномоченный.

Он подчеркнул, что если материалы созданы с помощью искусственного интеллекта, это может свидетельствовать о мошенничестве или деятельности российских спецслужб.

«Мы всегда советуем семьям в таких случаях обращаться в Службу безопасности и Национальную полицию», — подытожил Добросердов.

Об этом сообщил уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Артур Добросердов.

Кроме того, Россия подготовила информационную провокацию, направленную на сокрытие военных преступлений во временно оккупированных Олешках Херсонской области и дискредитацию Сил обороны Украины. Для этого Москва планирует провести так называемый «международный телемост» 22 октября 2026 года.

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