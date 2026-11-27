Przedstawiciele wspólnot religijnych w Rosji uciekają się do manipulacji oraz operacji informacyjno-psychologicznych (OIP) wobec rodzin Ukraińców, którzy zaginęli w szczególnych okolicznościach. W szczególności obiecują im pomoc w potwierdzeniu, że żołnierze znajdują się w niewoli, oraz wsparcie w ich powrocie, a w zamian proszą o tworzenie i rozpowszechnianie określonych treści informacyjnych.

Jak twierdzi, kierowana przez niego instytucja niemal co miesiąc wymienia informacje z organami państwowymi zajmującymi się poszukiwaniem osób zaginionych, ustalaniem faktów dotyczących przebywania ludzi w niewoli oraz powrotem jeńców.

„I takie informacje (o manipulacjach o charakterze religijnym wobec rodzin osób zaginionych ze strony Federacji Rosyjskiej – red.) zostały nam przekazane przez naszych kolegów. Następnie rzeczywiście to zaobserwowaliśmy, a w kontaktach z rodzinami wielokrotnie informowano nas, że przedstawiciele wspólnot religijnych reprezentujących kraj-agresora zwracali się (do tych rodzin – red.) z pewnymi inicjatywami, obiecując pomoc w potwierdzeniu faktu znalezienia się w niewoli oraz w powrocie z niewoli” – powiedział Dobroserdow.

Jak wyjaśnił pełnomocnik, przedstawiciele rosyjskich wspólnot religijnych proponowali rodzinom tworzenie i rozpowszechnianie określonych materiałów. Na pierwszy rzut oka nie zawierały one bezpośrednich wezwań, jednak w swojej treści promowały narracje pożądane przez Rosję.

„Jednak w kontekście tych wezwań pojawia się takie stanowisko, jakby wszyscy obywatele Ukrainy byli zmęczeni wojną, modlili się i prosili o pokój. W ten sposób tworzyli te treści i publikowali je na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych” – stwierdził Dobroserdow.

Osobno pełnomocnik zwrócił uwagę na przypadki wykorzystywania sztucznej inteligencji do manipulacji rodzinami osób zaginionych. Jak powiedział, w tym roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych odnotowało liczne przypadki tworzenia sfałszowanych materiałów fotograficznych i wideo na podstawie informacji i zdjęć, które krewni samodzielnie publikowali w sieci.

Materiały te wysyłano do rodzin, próbując przekonać je, że zaginiony żołnierz rzekomo znajduje się pod kontrolą nadawców.

„Na podstawie treści tych materiałów fotograficznych lub wideo próbowali przekonać rodzinę, że zaginiony żołnierz znajduje się obecnie pod ich kontrolą i że aby mu pomóc, uratować go lub zapewnić mu pomoc medyczną, bliscy muszą wykonać określone czynności” – wyjaśnił.

Dobroserdow doprecyzował, że w większości przypadków takie schematy z wykorzystaniem sztucznej inteligencji były realizowane przez oszustów.

W celu weryfikacji podejrzanych materiałów pełnomocnik otrzymał specjalne programy. Krewni osób zaginionych mogą skontaktować się z infolinią pod numerem 1698, zgłosić otrzymane zdjęcia lub filmy oraz podać swoje dane kontaktowe.

„Właśnie w tym roku zauważyliśmy, jak często wykorzystuje się sztuczną inteligencję. Dlatego po pewnym czasie otrzymaliśmy odpowiednie programy i, na przykład, gdy rodzina otrzyma obecnie taką wiadomość, może skontaktować się z infolinią pełnomocnika ds. osób zaginionych – 1698, podać swoje dane, poinformować, że otrzymała taką a taką informację. Skontaktuje się z nią mój pracownik, przeanalizuje te pliki, a my będziemy mogli sprawdzić, czy to prawdziwe zdjęcie lub film, czy też zostało wygenerowane przez sztuczną inteligencję” – poinformował pełnomocnik.

Podkreślił, że jeśli materiały zostały stworzone przy pomocy sztucznej inteligencji, może to świadczyć o oszustwie lub działalności rosyjskich służb specjalnych.

„W takich przypadkach zawsze zalecamy rodzinom, aby zwracały się do Służby Bezpieczeństwa i Policji Narodowej” – podsumował Dobroserdow.

Informację tę przekazał pełnomocnik ds. osób zaginionych w szczególnych okolicznościach, Artur Dobroserdow.

Ponadto Rosja przygotowała prowokację informacyjną mającą na celu ukrycie zbrodni wojennych w tymczasowo okupowanych Oleszkach w obwodzie chersońskim oraz zdyskredytowanie Sił Obronnych Ukrainy. W tym celu Moskwa planuje zorganizować tzw. „międzynarodową telekonferencję” 22 października 2026 roku.

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