乌克兰计划于2026年生产约800万至900万架FPV无人机。大量无人机的投入使用显著改变了俄军在前线的进攻方式，并帮助乌克兰军队控制了交战线。

据一名乌克兰守军称，俄罗斯占领军正利用步兵突击来夺取乌克兰领土。然而，突击小组的规模已大幅缩减：如果在大规模战争初期，这些小组可能由数十名士兵组成，那么现在往往仅由几人组成。

菲尔索夫解释说，可以通过旅级和部队指挥官指挥所的屏幕追踪敌军的动向。为此，他们使用了侦察无人机和攻击型FPV无人机，其主要优势在于速度。

这位军官还提到了乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基早在2023年就发表的言论，并指出到2026年，FPV无人机的产量可能达到900万架。 需要说明的是，这一数据仅涉及FPV无人机，尚未计入产量更大的轰炸型和拦截型无人机。

菲尔索夫认为，如此数量的无人机目前对乌克兰有利，因为这使其能够控制前线局势并遏制俄军的推进。

乌克兰与美国在无人机生产领域的合作持续深化。特别是，五角大楼向乌克兰公司F-Drones追加订购了1320架F10型攻击型FPV无人机。

该合同是在美国无人机主导（Drone Dominance）计划框架下签署的，该计划旨在为军队提供现代化且价格合理的无人机系统。

此外，2026年7月1日，乌克兰国家出口管制局首次批准向美国陆军出口成品作战无人机。 这一决定标志着乌克兰国防工业发展以及本土企业进军国际军火市场迈出了重要一步。

前人民代表、现乌克兰武装部队军人叶戈尔·菲尔索夫在接受采访时透露了这一消息。

2026年前八个月，乌克兰国防部对1526种新型武器和军事装备进行了编目并批准投入使用。其中近91%由乌克兰制造商生产，特别是各类无人机系统。

最近，乌克兰国防部将乌克兰TAF Industries公司生产的高速拦截无人机TAF Kolibri-i10纳入军用标准。 该无人机旨在摧毁俄罗斯的侦察和打击无人机，特别是“莫尔尼亚”、“奥尔兰”和Zala无人机。

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