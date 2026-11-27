W 2026 roku na Ukrainie planuje się wyprodukować około 8–9 milionów dronów FPV. Duża liczba bezzałogowych statków powietrznych znacząco zmieniła charakter rosyjskich ataków szturmowych na froncie i pomaga ukraińskim żołnierzom kontrolować linię starcia.

Według słów obrońcy rosyjscy okupanci wykorzystują szturmy piechoty do przejmowania ukraińskich terytoriów. Jednak liczebność grup szturmowych znacznie się zmniejszyła: o ile na początku wojny na pełną skalę mogły liczyć dziesiątki żołnierzy, o tyle obecnie często składają się zaledwie z kilku osób.

Firsow wyjaśnił, że przemieszczanie się sił wroga można śledzić za pomocą ekranów w centrach dowodzenia dowódców brygad i jednostek wojskowych. W tym celu wykorzystuje się drony rozpoznawcze oraz drony uderzeniowe typu FPV, których główną zaletą jest szybkość.

Militaryjny przytoczył również słowa prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, wypowiedziane jeszcze w 2023 roku, i zaznaczył, że w 2026 roku produkcja dronów FPV może osiągnąć dziewięć milionów sztuk. Chodzi tu wyłącznie o drony FPV, bez uwzględnienia dronów bombowych i przechwytujących, których produkuje się jeszcze więcej.

Zdaniem Firsowa taka liczba dronów działa obecnie na korzyść Ukrainy, ponieważ pozwala kontrolować sytuację na linii frontu i powstrzymywać postępy wojsk rosyjskich.

Współpraca Ukrainy ze Stanami Zjednoczonymi w zakresie produkcji dronów nadal się rozwija. W szczególności Pentagon złożył dodatkowe zamówienie na 1320 bojowych dronów FPV typu F10 w ukraińskiej firmie F-Drones.

Umowa została zawarta w ramach amerykańskiego programu Drone Dominance, którego celem jest zapewnienie wojsku nowoczesnych i dostępnych systemów bezzałogowych.

Ponadto 1 lipca 2026 r. Państwowa Służba Kontroli Eksportu Ukrainy po raz pierwszy wydała zezwolenie na eksport gotowych dronów bojowych dla armii USA. Decyzja ta stała się ważnym krokiem w kierunku rozwoju ukraińskiego przemysłu obronnego oraz wejścia krajowych firm na międzynarodowy rynek uzbrojenia.

O tym opowiedział w wywiadzie były poseł, a obecnie żołnierz Sił Zbrojnych Ukrainy Jegor Firsow.

W ciągu ośmiu miesięcy 2026 roku Ministerstwo Obrony Ukrainy skatalogowało i dopuściło do dostaw 1526 nowych wzorów uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Prawie 91% z nich zostało wyprodukowanych przez ukraińskich producentów, w szczególności chodzi o różne typy systemów bezzałogowych.

Niedawno Ministerstwo Obrony Ukrainy zatwierdziło do użytku szybki dron przechwytujący TAF Kolibri-i10, wyprodukowany przez ukraińską firmę TAF Industries. Dron ten jest przeznaczony do niszczenia rosyjskich dronów rozpoznawczych i uderzeniowych, w szczególności modeli „Molniya”, „Orlan” i „Zala”.

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