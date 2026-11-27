Rosjanie zaatakowali Czernihów za pomocą dronów; liczba poszkodowanych wzrosła do dwóch
27 listopada w wyniku rosyjskiego ataku dronów na Czernihów ranne zostały dwie osoby.
Początkowo informowano o 40-letnim mężczyźnie, który doznał urazu klatki piersiowej i został hospitalizowany.
Później liczba poszkodowanych wzrosła do dwóch. Mężczyzna przebywa na oddziale intensywnej terapii, a u kobiety lekarze zdiagnozowali uraz baryotraumatyczny.
Wcześniej szef miejskiej administracji wojskowej w Czernihowie Dmytro Bryżyński poinformował, że rosyjskie wojska ponownie zaatakowały miasto za pomocą dronów. Według niego w Czernihowie rozległy się trzy wybuchy.
Informację tę przekazał na Telegramie szef administracji wojskowej w Czernihowie Dmytro Bryżyński.
Przypomnijmy, że rosyjski atak na centrum Czernihowa pochłonął życie dwóch 15-letnich dziewcząt.
Czernihów został całkowicie pozbawiony prądu po ataku Rosji, zatrzymał się transport elektryczny.