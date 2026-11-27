W nocy z 26 na 27 listopada rosyjskie wojska zaatakowały infrastrukturę kolejową i energetyczną, zakłady przemysłowe oraz budynki mieszkalne w dziewięciu obwodach Ukrainy. W wyniku ostrzału zginęła jedna osoba, a co najmniej sześć zostało rannych. Poinformował o tym premier Ukrainy Serhij Korecki.

„Tej nocy Rosja ostrzeliwała infrastrukturę kolejową, energetyczną, przedsiębiorstwa cywilne oraz budynki mieszkalne w dziewięciu obwodach. Jedna osoba zginęła, a co najmniej sześć zostało rannych” – napisał szef rządu.

W szczególności w obwodzie dniepropetrowskim Rosjanie zaatakowali stacje kolejowe w Krywym Rogu i Kamieńsku, a także dwie kopalnie węgla. Uszkodzono lokomotywy spalinowe.

W obwodach winnickim i kirowogradzkim wróg zaatakował podstacje elektryczne, w tym te zasilające kolej. W Zaporożu, w obwodzie kijowskim i mykolaivskim celem ataków stały się obiekty produkcyjne i magazynowe.

W Iziumie w obwodzie charkowskim w wyniku ataku dronów wybuchł pożar w budynku wielorodzinnym; pięć osób odniosło obrażenia. W obwodzie odeskim uszkodzono dom prywatny, a w obwodzie sumskim – akademik i budynek mieszkalny.

Poinformował o tym premier Serhij Korecki na Telegramie.

Rosjanie zaatakowali pięć rejonów obwodu dniepropetrowskiego; jest jedna ofiara śmiertelna i ranni.

W Zaporożu liczba osób poszkodowanych w wyniku rosyjskiego ostrzału rejonu Dnieprowskiego w czwartek, 26 listopada, wzrosła do czterech osób. Jednocześnie częściowo przywrócono ruch samochodowy po zaporze elektrowni Dniepr-HES — obecnie można nią przejechać z centrum miasta na prawy brzeg Dniepru. Wcześniej informowano o jednej ofierze śmiertelnej i jednym rannym.

W czwartek, 26 listopada 2026 roku, wojska rosyjskie zaatakowały Zaporoże, w wyniku czego zginęła jedna osoba, a kolejna odniosła rany – poinformował pełniący obowiązki szefa Obwodowej Administracji Wojskowej w Zaporożu Michaił Semikin. Atak dotknął dzielnicę Dnieprowską miasta, gdzie odnotowano trafienia w infrastrukturę transportową.

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