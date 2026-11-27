11月27日夜间，俄军袭击了乌克兰九个州的铁路和能源基础设施、企业及居民楼。 炮击造成一人死亡，至少另有六人受伤。乌克兰总理谢尔盖·科雷茨基通报了这一情况。

“今夜，俄军袭击了九个州的铁路、电力设施、民用企业及居民楼。一人遇难，至少六人受伤，”这位政府首脑写道。

具体而言，在第聂伯罗彼得罗夫斯克州，俄军袭击了克里沃罗格和卡缅斯克的火车站，以及两座煤矿。部分柴油机车受损。

在文尼察州和基洛沃格勒州，敌军袭击了变电站，其中包括为铁路运行提供电力保障的变电站。在扎波罗热、基辅州和尼古拉耶夫州，生产车间和仓库遭到袭击。

在哈尔科夫州的伊久姆，一栋多户住宅楼因无人机袭击起火，造成5人受伤。敖德萨州的一栋私人住宅受损，苏梅州的一栋宿舍楼和一栋住宅楼也遭到破坏。

总理谢尔盖·科雷茨基在Telegram上通报了这一情况。

俄军袭击了第聂伯罗彼得罗夫斯克州的五个地区，造成一人死亡，多人受伤。

在扎波罗热，因11月26日（周四）俄罗斯对第聂伯罗区炮击而受伤的人数已增至四人。 与此同时，第聂伯水电站大坝上的车辆通行已部分恢复——现在可以从市中心经此大坝驶往第聂伯河右岸。此前曾有报道称有1人死亡、1人受伤。

2026年11月26日（星期四），俄罗斯军队袭击了扎波罗热市，造成一人死亡、一人受伤，扎波罗热州军事行政局代理局长米哈伊尔·塞米金通报了这一情况。 袭击目标是该市的第聂伯区，该区交通基础设施遭到击中。

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