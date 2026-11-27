国际原子能机构（IAEA）正与乌克兰和俄罗斯就临时被占领的扎波罗热核电站实施第九次局部停火进行谈判。 谈判是在该电站再次失去外部电力供应后开始的，这已是该电站第28次被迫切换至应急柴油发电机供电。

“在外部供电再次中断后，国际原子能机构正与俄罗斯联邦和乌克兰就扎波罗热核电站的第九次局部停火进行谈判，”声明中称。

据称，将该电站接入仅存的唯一外部输电线路—— 即330千伏的“费罗斯普拉夫纳-1”输电线路，“于当地时间11月25日05:28中断，据推测是由于军事行动所致”。 “这是冲突爆发以来扎波罗热核电站第28次启用应急柴油发电机来保障核安全的基本功能，”国际原子能机构指出。

“扎波罗热核电站再次遭遇外部供电中断。 对单一输电线路的持续依赖，以及该电站位于活跃交战区前线的位置，导致外部供电极不稳定，”国际原子能机构总干事拉斐尔·格罗西表示。

据乌克兰国家核电公司（Energoatom）通报， 11月25日04:28，由于俄罗斯军队在第聂伯河右岸（距离“费罗斯普拉夫纳”变电站13公里处）的炮击，330千伏“费罗斯普拉夫纳-1”输电线路中断。 目前，该电站的自身用电需求由备用柴油发电机组满足。

“埃内尔戈阿托姆”公司强调，由于俄罗斯炮击导致扎波罗热核电站附近的能源基础设施遭受系统性破坏，加剧了发生核事故的风险。

该组织于11月26日在X平台发布的声明中提到了这一点。

国际原子能机构（IAEA）将向19座对乌克兰核电站运行至关重要的变电站派遣考察团。

需要指出的是，乌克兰将与国际原子能机构就解除扎波罗热核电站的占领以及加强安全保障等问题进行磋商。

西比加对一名受制裁的俄罗斯人被任命为国际原子能机构领导职务一事表示愤慨。

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