11月27日凌晨，乌克兰无人机袭击了俄罗斯图拉州的叶夫雷莫夫市。据当地居民称，爆炸声在叶夫雷莫夫热电厂附近响起，随后该市供暖中断。 《Astra》媒体在分析目击者拍摄的视频后推测，至少有一架无人机可能击中了该能源设施。

该热电联产厂为该市及当地工业企业（特别是叶夫雷莫夫合成橡胶厂）提供电力和热能。

该企业同样遭到了无人机的袭击。乌克兰监测频道Exilenova+公布了袭击视频，视频显示袭击后工厂内爆发了大规模火灾。 该企业成立于1933年，生产各类聚合物和橡胶。 其产品包括羟基化聚丁二烯，该物质用于制造固体火箭燃料，特别是“伊斯坎德尔”弹道导弹的燃料。

乌克兰武装部队总参谋部此前曾通报，该材料被用于俄罗斯导弹武器的生产。该工厂此前曾于2026年9月25日和2025年12月24日遭到袭击。

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此外，昨晚乌克兰无人机对列宁格勒州发动了大规模袭击。据州长亚历山大·德罗兹登科称，俄罗斯防空部队和机动火力小组击落了45架无人机。 为拦截无人机，拉多加大桥曾被封锁，据该地区负责人称，该桥未受损。

当地居民还报告了在维塞沃洛日斯克和圣彼得堡发生的爆炸。特别是，在库德罗沃能闻到强烈的火药味。乌克兰监测频道Supernova+发布了住宅楼遭袭的照片。 据《布马加》杂志调查，事发地点是圣彼得堡滨海区的“舒瓦洛夫斯基”住宅区。据报道，几名居民已被救护车送医。

俄罗斯宣传媒体报道了这一消息。

11月25日夜间，乌克兰无人机袭击了位于萨马拉的库伊比舍夫石油炼油厂以及位于西兹兰的西兹兰石油炼油厂，这两处均位于侵略国俄罗斯联邦境内。

视频：乌克兰自杀式无人机在别尔哥罗德州炸毁了一辆俄罗斯Msta-S自行火炮。

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