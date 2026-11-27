W nocy z 26 na 27 listopada ukraińskie drony zaatakowały miasto Jefremow w obwodzie tulskim w Rosji. Według lokalnych mieszkańców wybuchy rozległy się w pobliżu elektrowni cieplnej w Jefremowie, po czym w mieście zabrakło ogrzewania. Serwis Astra, po przeanalizowaniu nagrań wideo wykonanych przez naocznych świadków, wysunął przypuszczenie, że co najmniej jeden dron mógł trafić w obiekt energetyczny.

Elektrociepłownia dostarcza energię elektryczną i ciepło do miasta oraz lokalnych zakładów przemysłowych, w szczególności do fabryki kauczuku syntetycznego w Jefremowie.

Zakład ten również stał się celem ataku dronów. Ukraiński kanał monitorujący Exilenova+ opublikował nagranie z ataku, po którym na terenie zakładu wybuchł rozległy pożar. Zakład, założony w 1933 roku, produkuje różne rodzaje polimerów i kauczuków. Wśród jego produktów znajduje się hydroksylowany polibutadien, wykorzystywany do produkcji stałego paliwa rakietowego, w szczególności do rakiet balistycznych typu „Iskander”.

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy informował wcześniej o wykorzystaniu tego materiału do produkcji rosyjskiego uzbrojenia rakietowego. Poprzednie ataki na zakład miały miejsce 25 września 2026 roku oraz 24 grudnia 2025 roku.

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/25/tmp2ztdb129.mp4

Ponadto zeszłej nocy ukraińskie drony przeprowadziły masowy atak na obwód leningradzki. Według informacji gubernatora Aleksandra Drozdzenka rosyjska obrona przeciwlotnicza oraz mobilne grupy ogniowe zestrzeliły 45 dronów. W celu przechwycenia dronów zamknięto most Ładoga, który – jak twierdzi szef regionu – nie uległ uszkodzeniom.

Miejscowi mieszkańcy zgłaszali również wybuchy we Wsewołożsku i Sankt Petersburgu. W szczególności w Kudrowie czuć było silny zapach prochu. Ukraiński kanał monitorujący Supernova+ opublikował zdjęcia uderzenia w budynek mieszkalny. Jak ustaliło wydawnictwo „Bumaga”, chodzi o kompleks mieszkaniowy „Szuwałowski” w dzielnicy Primorski w Sankt Petersburgu. Według doniesień kilku mieszkańców zostało przewiezionych przez karetkę pogotowia.

Informują o tym rosyjskie media propagandowe.

W nocy z 24 na 25 listopada ukraińskie drony zaatakowały rafinerię ropy naftowej im. Kuibysheva w Samarze oraz rafinerię w Syzranie, położoną w Federacji Rosyjskiej – państwie-agresorze.

Wideo: ukraińskie drony-kamikadze zniszczyły w obwodzie biełgorodzkim rosyjską samobieżną armatę Msta-S.

Czytaj nas na