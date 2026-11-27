Ukraińskie drony zaatakowały elektrownię cieplną i zakład produkcji paliwa rakietowego w obwodzie tulskim w Rosji
W nocy z 26 na 27 listopada ukraińskie drony zaatakowały miasto Jefremow w obwodzie tulskim w Rosji. Według lokalnych mieszkańców wybuchy rozległy się w pobliżu elektrowni cieplnej w Jefremowie, po czym w mieście zabrakło ogrzewania. Serwis Astra, po przeanalizowaniu nagrań wideo wykonanych przez naocznych świadków, wysunął przypuszczenie, że co najmniej jeden dron mógł trafić w obiekt energetyczny.
Elektrociepłownia dostarcza energię elektryczną i ciepło do miasta oraz lokalnych zakładów przemysłowych, w szczególności do fabryki kauczuku syntetycznego w Jefremowie.
Zakład ten również stał się celem ataku dronów. Ukraiński kanał monitorujący Exilenova+ opublikował nagranie z ataku, po którym na terenie zakładu wybuchł rozległy pożar. Zakład, założony w 1933 roku, produkuje różne rodzaje polimerów i kauczuków. Wśród jego produktów znajduje się hydroksylowany polibutadien, wykorzystywany do produkcji stałego paliwa rakietowego, w szczególności do rakiet balistycznych typu „Iskander”.
Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy informował wcześniej o wykorzystaniu tego materiału do produkcji rosyjskiego uzbrojenia rakietowego. Poprzednie ataki na zakład miały miejsce 25 września 2026 roku oraz 24 grudnia 2025 roku.
Ponadto zeszłej nocy ukraińskie drony przeprowadziły masowy atak na obwód leningradzki. Według informacji gubernatora Aleksandra Drozdzenka rosyjska obrona przeciwlotnicza oraz mobilne grupy ogniowe zestrzeliły 45 dronów. W celu przechwycenia dronów zamknięto most Ładoga, który – jak twierdzi szef regionu – nie uległ uszkodzeniom.
Miejscowi mieszkańcy zgłaszali również wybuchy we Wsewołożsku i Sankt Petersburgu. W szczególności w Kudrowie czuć było silny zapach prochu. Ukraiński kanał monitorujący Supernova+ opublikował zdjęcia uderzenia w budynek mieszkalny. Jak ustaliło wydawnictwo „Bumaga”, chodzi o kompleks mieszkaniowy „Szuwałowski” w dzielnicy Primorski w Sankt Petersburgu. Według doniesień kilku mieszkańców zostało przewiezionych przez karetkę pogotowia.
Informują o tym rosyjskie media propagandowe.
W nocy z 24 na 25 listopada ukraińskie drony zaatakowały rafinerię ropy naftowej im. Kuibysheva w Samarze oraz rafinerię w Syzranie, położoną w Federacji Rosyjskiej – państwie-agresorze.
Wideo: ukraińskie drony-kamikadze zniszczyły w obwodzie biełgorodzkim rosyjską samobieżną armatę Msta-S.