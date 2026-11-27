В ночь на 27 ноября украинские беспилотники атаковали город Ефремов в Тульской области России. По словам местных жителей, взрывы прогремели вблизи Ефремовской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), после чего в городе отключилось отопление. Издание Astra, проанализировав видеозаписи очевидцев, предположило, что как минимум один дрон мог поразить энергетический объект.

ТЭЦ обеспечивает электроэнергией и теплом город и местные промышленные предприятия, в частности Ефремовский завод синтетического каучука.

Это предприятие также оказалось под ударом беспилотников. Украинский мониторинговый канал Exilenova+ обнародовал видео атаки, после которой на территории завода вспыхнул масштабный пожар. Предприятие, основанное в 1933 году, производит различные виды полимеров и каучуков. Среди его продукции — гидроксилированный полибутадиен, который используется для изготовления твёрдого ракетного топлива, в частности для баллистических ракет «Искандер».

В Генеральном штабе ВСУ ранее сообщали об использовании этого материала в производстве российского ракетного вооружения. Предыдущие атаки на завод произошли 25 сентября 2026 года и 24 декабря 2025 года.

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Кроме того, прошлой ночью украинские беспилотники массированно атаковали Ленинградскую область. По информации губернатора Александра Дрозденко, российская ПВО и мобильные огневые группы сбили 45 дронов. Для перехвата беспилотников перекрывали Ладожский мост, который, по словам главы региона, не пострадал.

Местные жители также сообщали о взрывах во Всеволожске и Санкт-Петербурге. В частности, в Кудрово ощущался сильный запах пороха. Украинский мониторинговый канал Supernova+ опубликовал фотографии попадания в жилой дом. Как выяснило издание «Бумага», речь идет о жилом комплексе «Шуваловский» в Приморском районе Санкт-Петербурга. Нескольких жильцов, по сообщениям, увезла скорая помощь.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

В ночь на 25 ноября украинские беспилотники атаковали Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самаре и Сизранский НПЗ в Сизране, что в Российской Федерации — государстве-агрессоре.

Видео: украинские дроны-камикадзе разнесли в Белгородской области российскую САУ Мста-С.

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