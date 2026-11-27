Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) prowadzi negocjacje z Ukrainą i Rosją w sprawie wprowadzenia dziewiątego lokalnego zawieszenia broni w tymczasowo okupowanej elektrowni jądrowej w Zaporożu. Negocjacje rozpoczęły się po kolejnej utracie przez elektrownię zewnętrznego zasilania elektrycznego, w wyniku czego po raz 28. była ona zmuszona przejść na awaryjne generatory dieslowskie.

„MAEA prowadzi rozmowy z Federacją Rosyjską i Ukrainą w sprawie dziewiątego lokalnego zawieszenia ognia w elektrowni jądrowej w Zaporożu po kolejnym odcięciu zewnętrznego zasilania elektrycznego” – czytamy w oświadczeniu.

Podłączenie elektrowni do jedynej pozostałej zewnętrznej linii przesyłowej, linii „Ferosplawna-1” o napięciu 330 kV, jak zaznaczono, „zostało przerwane 25 listopada o godz. 05:28 czasu lokalnego, prawdopodobnie z powodu działań wojennych”. „Po raz 28. od początku konfliktu elektrownia Zaporoska wykorzystuje awaryjne generatory dieslowskie w celu zapewnienia podstawowych funkcji bezpieczeństwa jądrowego” – poinformowało MAEA.

„Po raz kolejny mieliśmy do czynienia z odcięciem zewnętrznego zasilania elektrycznego w elektrowni Zaporoskiej. Ciągła zależność od jednej linii przesyłowej, a także położenie elektrowni na linii frontu w strefie aktywnych działań wojennych powodują, że zewnętrzne zasilanie elektryczne jest niezwykle niestabilne” – oświadczył dyrektor generalny MAEA Rafael Grossi.

Jak poinformowano w Energoatomie, 25 listopada o godz. 04:28 w wyniku ostrzału przez wojska rosyjskie na prawym brzegu Dniepru, 13 km od podstacji „Ferosplawna”, doszło do odłączenia linii przesyłowej 330 kV „Ferosplawna-1”. Obecnie własne zapotrzebowanie elektrowni jest zaspokajane przez rezerwowe generatory dieslowskie.

Systematyczne uszkodzenia infrastruktury energetycznej w pobliżu Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej spowodowane rosyjskimi ostrzałami zwiększają ryzyko awarii jądrowej – podkreślono w Energoatomie.

Informacja ta zawarta jest w oświadczeniu organizacji opublikowanym na platformie X 26 listopada.

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) wyśle misje do 19 podstacji elektrycznych, które mają kluczowe znaczenie dla funkcjonowania ukraińskich elektrowni jądrowych.

Przypomnijmy, że Ukraina omówi z MAEA kwestię deokupacji elektrowni jądrowej w Zaporożu oraz wzmocnienie bezpieczeństwa.

Sybiga wyraził oburzenie z powodu mianowania Rosjanina objętego sankcjami na stanowisko kierownicze w MAEA.

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