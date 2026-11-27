W nocy z 26 na 27 listopada rosyjskie wojska zaatakowały obwód kirowogradzki za pomocą dronów bojowych. Na celowniku przeciwnika znalazły się obiekty infrastruktury krytycznej regionu.

„Na miejscu szybko zareagowały wszystkie odpowiednie służby. Najważniejsze, że nie było ofiar śmiertelnych ani rannych” – zaznaczył.

Informację tę przekazał na Facebooku szef obwodowej administracji wojskowej Andrij Rajkowycz.

Rano 24 listopada rosyjski dron spadł na teren przedszkola w gminie Adżam w obwodzie kirowogradzkim.

Zdjęcie: Rosja zaatakowała 11 obwodów Ukrainy: w Zaporożu zginęły dwie osoby.

Rosja ponownie zaatakowała Winnicę, uszkodzono obiekt energetyczny i środki transportu.

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