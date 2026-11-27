W nocy z 26 na 27 listopada Rosja zaatakowała Ukrainę 155 dronami bojowymi, w tym dronami rakietowymi typu Shahed. Do rana ukraińskie siły obrony powietrznej zniszczyły lub unieszkodliwiły większość celów powietrznych. Jednocześnie odnotowano prawie 30 trafień, a atak powietrzny w momencie publikacji tej informacji nadal trwał.

Od wieczora 26 listopada Rosjanie wykorzystali 155 dronów uderzeniowych typu Shahed (z czego 83 to drony odrzutowe), „Gerbera” oraz drony-imitatory „Parodia”.

Drony leciały z kierunku Orel, Millerowo, Kursk, Shatalowo i Primorsko-Achtaarsk w Rosji. Wystrzeliwano je również z okupowanego Doniecka oraz z Gwardijskiego na okupowanym Krymie.

Według wstępnych danych, stan na godz. 08:00, obrona przeciwlotnicza zestrzeliła lub unieszkodliwiła 110 wrogich dronów. Wśród nich znajdują się drony typu Shahed, z czego 51 to drony odrzutowe, a także drony typu Gerbera oraz drony innych typów.

Uderzenia odnotowano w 27 lokalizacjach. W kolejnych 4 lokalizacjach spadły szczątki zestrzelonych dronów.

Atak trwa, na niebie pozostaje kilka wrogich dronów.

Informację tę podano w oparciu o dane Sił Powietrznych.

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