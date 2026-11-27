Россия запустила по Украине более сотни дронов: зафиксировано почти 30 попаданий
В ночь на 27 ноября Россия атаковала Украину 155 ударными беспилотниками, в том числе реактивными дронами Shahed. К утру украинские силы противовоздушной обороны уничтожили или подавили большинство воздушных целей. В то же время зафиксировано почти 30 попаданий, а воздушная атака на момент сообщения еще продолжалась.
С вечера 26 ноября россияне задействовали 155 ударных дронов типа Shahed (83 из них — реактивные), «Гербера» и дроны-имитаторы «Пародия».
Дроны летели со сторон Орела, Миллерово, Курска, Шаталова и Приморско-Ахтарска в России. Также их запускали из оккупированного Донецка и из Гвардейского в оккупированном Крыму.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушная оборона сбила или подавила 110 вражеских дронов. Среди них есть Shahed, из которых 51 — реактивные, а также Гербера и дроны других типов.
Попадания зафиксированы в 27 точках. Еще в 4 точках упали обломки сбитых дронов.
Атака продолжается, в небе остаются несколько вражеских дронов.
Об этом сообщается со ссылкой на данные Воздушных сил.
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