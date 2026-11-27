В результате вечерней и ночной атаки российских реактивных беспилотников на Кривой Рог погиб один человек. Повреждения получили объекты транспортной инфраструктуры, складское здание, жилые дома, коммерческие объекты и автозаправочная станция.

«Вечером и ночью враг вновь атаковал наш город реактивными БПЛА. К сожалению, погиб один человек... В результате ударов повреждены объекты транспортной инфраструктуры, складское здание, выбиты окна в нескольких жилых домах, бизнес-объектах и на АЗС», – написал он в пятницу утром.

По словам Вилкула, других обстрелов в Криворожском районе не зафиксировано. Все городские службы, коммунальный транспорт, больницы и социальные учреждения работают в штатном режиме.

Также российские войска атаковали Никопольский район. Под ударами оказались Никополь, Марганецкая, Мировская и Покровская общины.

В результате обстрелов ранения получили двое мужчин в возрасте 45 и 55 лет. Повреждены предприятие и многоквартирный жилой дом.

Об этом сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул.

В результате ночной российской атаки на Винницкую область повреждены объекты энергетической и железнодорожной инфраструктуры. Пострадавших нет.

Российские войска в ночь на 27 ноября нанесли комбинированные удары по Изюму Харьковской области. Повреждены многоквартирные и частные дома, автомобили и объекты инфраструктуры, возникли пожары. По меньшей мере шесть человек пострадали.

В течение суток 26 ноября российские войска нанесли 699 ударов по 49 населенным пунктам Запорожской области. В результате атак на Запорожье и Запорожский район один человек погиб, еще 16 получили ранения.

С вечера 26 ноября российские войска более 20 раз атаковали беспилотниками пять районов Днепропетровской области. В результате обстрелов погиб один человек, ещё двое получили ранения. Также зафиксированы повреждения предприятий, жилого дома и инфраструктуры.

Вечером 26 ноября российские войска атаковали Запорожье. Под удар попал объект инфраструктуры, а в одном из производственных зданий после атаки возник пожар. Информации о пострадавших пока нет.

В Запорожье число пострадавших в результате российского обстрела Днепровского района в четверг, 26 ноября, возросло до четырёх человек. В то же время автомобильное движение по дамбе ДнепроГЭС частично возобновили — теперь по ней можно проехать из центра города на правый берег Днепра. Ранее сообщалось об одном погибшем и одном раненом.

В четверг, 26 ноября 2026 года, российские войска атаковали Запорожье, в результате чего погиб один человек и ещё один получил ранения, сообщил и.о. главы Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин. Удар пришелся по Днепровскому району города, где зафиксировано попадание по транспортной инфраструктуре.

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