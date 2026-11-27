由于俄罗斯喷气式无人机在傍晚和夜间对克里维里赫发动袭击，造成一人死亡。交通基础设施、仓库、居民楼、商业建筑及加油站均遭到破坏。

“昨晚至今晨，敌军再次使用喷气式无人机袭击了我们的城市。 遗憾的是，有1人遇难……袭击导致交通基础设施、一栋仓库受损，多栋住宅楼、商业设施及加油站的窗户被震碎，”他于周五上午发文称。

据维尔库拉称，克里沃罗格地区未记录到其他炮击事件。所有市政服务、公共交通、医院和社会福利机构均按正常程序运行。

此外，俄军还袭击了尼科波尔区。尼科波尔、马尔加内茨卡、米里夫斯卡和波克罗夫斯卡等社区均遭到袭击。

炮击导致两名年龄分别为45岁和55岁的男子受伤。一家企业及一栋多户住宅楼遭到损毁。

该市国防委员会主席亚历山大·维尔库尔通报了这一情况。

由于俄罗斯军队夜间对文尼察州的袭击，能源和铁路基础设施遭到破坏。无人员伤亡。

11月27日凌晨，俄军对哈尔科夫州伊久姆市发动了联合打击。多栋公寓楼和独栋住宅、车辆及基础设施遭到破坏，并引发多起火灾。至少有6人受伤。

11月26日全天，俄军对扎波罗热州49个居民点发动了699次袭击。由于对扎波罗热市及扎波罗热区的袭击，造成1人死亡，另有16人受伤。

自11月26日晚起，俄军使用无人机对第聂伯罗彼得罗夫斯克州五个区发动了20多次袭击。炮击造成1人死亡，另有2人受伤。此外，还记录到企业、居民楼及基础设施受损的情况。

11月26日晚，俄军袭击了扎波罗热市。一处基础设施设施遭到打击，其中一栋厂房在袭击后发生火灾。目前尚无人员伤亡报告。

在扎波罗热，因11月26日（周四）俄罗斯对第聂伯罗区炮击而受伤的人数已增至四人。 与此同时，第聂伯水电站大坝上的车辆通行已部分恢复——现在可以从市中心经此大坝驶往第聂伯河右岸。此前有报道称有1人死亡、1人受伤。

2026年11月26日星期四，俄罗斯军队袭击了扎波罗热市，造成1人死亡、1人受伤，扎波罗热州军事行政局代理局长米哈伊尔·塞米金通报了这一情况。 袭击目标是该市的第聂伯区，该区交通基础设施遭到打击。

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