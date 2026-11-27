11月27日凌晨，圣彼得堡和列宁格勒州遭到无人机袭击。在维塞沃洛日斯克、库德罗沃以及圣彼得堡至少八个区都听到了爆炸声。

凌晨2点左右，德罗兹登科发布了无人机袭击的警报。据他称，自袭击开始以来，在列宁格勒州上空据称已击落45架无人机。

当地居民报告称，圣彼得堡北部和维塞沃洛日斯克均发生了爆炸。据他们描述，库德罗沃地区弥漫着浓烈的火药味。

圣彼得堡中央区、彼得格勒区、瓦西里奥斯特罗夫斯基区、滨海区、维堡区、卡林宁区、克拉斯诺格瓦尔迪耶区和涅瓦区均传来了爆炸报告。

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关于爆炸的报告主要来自该市北部地区。一位ASTRA的读者表示，当时并未响起防空警报。

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上午8点左右，列宁格勒州州长就拉多加大桥的临时封闭作出了解释。据他称，大桥结构未受损，但桥上有机动火力小组在作业。

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列宁格勒州州长亚历山大·德罗兹登科及俄罗斯媒体均报道了这一消息。

11月26日凌晨，俄罗斯多个地区以及乌克兰部分被临时占领的领土遭到无人机袭击。据报道，现场发生多起爆炸，俄罗斯防空系统启动，并出现火灾及设施受损等情况。 部分机场实施了临时航班限制。

11月25日夜间，数处工业设施周边传出爆炸声。新库伊比舍夫和西兹兰炼油厂遭到袭击，据推测，一座输油站也未能幸免。

11月26日凌晨，无人机袭击了俄罗斯联邦斯塔夫罗波尔边疆区内维诺米斯克的工业区。 据OSINT及监测频道Falcon和Astra的消息，袭击目标可能是内维诺米斯克发电站，该电站为该地区工业企业供电。

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