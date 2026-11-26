乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基于11月26日表示，俄罗斯正再次集结数十枚导弹，准备在未来几天对乌克兰发动大规模袭击。

据他称，乌克兰情报部门提供了明确情报，显示俄军正在筹备新一轮大规模炮击。

总统呼吁公民在未来几天内特别关注导弹危险警报。他还强调，乌克兰将修复受损设施，而俄罗斯的每次袭击都将遭到反击。

来源：乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基在Telegram上的声明。

11月26日夜间，俄军对基辅及乌克兰七个州发动了袭击。 据总理谢尔盖·科雷茨基称，供水设施、供热网络、购物中心和居民楼，以及两艘外国船只均遭到袭击。目前已知至少有十人受伤。

11月26日，俄罗斯在切尔尼戈夫州发动无人机袭击，造成4人受伤。戈罗德尼亚、塞梅尼夫卡、科里乌基夫卡、奥利希夫社区的各居民点以及诺夫哥罗德-西维尔斯基均遭到袭击。

11月26日上午，俄军出动攻击型无人机袭击了哈尔科夫。袭击导致一栋多层住宅楼、一座加油站和一座体育中心受损。俄军袭击后的现场照片已流出。

今天（11月26日），在第聂伯罗彼得罗夫斯克州的克里沃罗格市，由于俄罗斯对基础设施目标的打击，供电出现了严重问题。市中心区域的公共电动交通停运，供热和供水系统已切换至备用发电机运行。

11月26日凌晨，乌克兰防空部队击落并压制了87架俄罗斯无人机。自11月25日晚起，俄军共向乌克兰发射了弹道导弹及113架各类型攻击型无人机。

自11月25日晚起，俄军利用无人机对该州四个地区发动了袭击。袭击导致一人受伤。

过去24小时内，俄军袭击了该地区46个居民点。截至11月26日早晨，因扎波罗热市及扎波罗热区遭受袭击，共有18人受伤，其中包括3名儿童。

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