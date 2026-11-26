Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył 26 listopada, że Rosja ponownie gromadzi dziesiątki rakiet w celu przeprowadzenia w najbliższych dniach zakrojonego na szeroką skalę ataku na Ukrainę.

Jak powiedział, ukraiński wywiad dostarcza jasnych informacji o przygotowaniach rosyjskich sił zbrojnych do nowego, masowego ostrzału.

Prezydent wezwał obywateli, aby w najbliższych dniach zwracali szczególną uwagę na sygnały ostrzegające przed zagrożeniem rakietowym. Podkreślił również, że Ukraina odbuduje zniszczone obiekty, a Rosja otrzyma odpowiedź na każdy swój atak.

Źródło: oświadczenie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w serwisie Telegram.

W nocy z 25 na 26 listopada rosyjskie siły zbrojne przeprowadziły ataki na Kijów i siedem obwodów Ukrainy. Według słów premiera Siergieja Koreckiego ostrzałowi poddano obiekty wodociągowe, sieci ciepłownicze, centra handlowe i budynki mieszkalne, a także dwa zagraniczne statki. Wiadomo o co najmniej dziesięciu poszkodowanych.

W wyniku rosyjskich ataków dronów w obwodzie czernihowskim 26 listopada cztery osoby odniosły obrażenia. Atakom poddano Gorodnię, Semenówkę, Koryukówkę, miejscowości gminy Olishiv oraz Nowogród Siewierski.

Rano 26 listopada rosyjskie wojska zaatakowały Charków za pomocą dronów bojowych. W wyniku ostrzału uszkodzeniu uległ wielopiętrowy budynek mieszkalny, stacja benzynowa oraz kompleks sportowy. Pojawiły się zdjęcia skutków rosyjskiego ataku.

W Krywym Rogu w obwodzie dniepropetrowskim dzisiaj, 26 listopada, w wyniku rosyjskiego uderzenia na obiekt infrastruktury wystąpiły poważne problemy z dostawami energii elektrycznej. W centralnej części miasta zatrzymał się komunalny transport elektryczny, a systemy ogrzewania i zaopatrzenia w wodę przechodzą na zasilanie z generatorów rezerwowych.

W nocy z 25 na 26 listopada ukraińskie siły obrony przeciwlotniczej zestrzeliły i unieszkodliwiły 87 rosyjskich dronów. Łącznie od wieczora 25 listopada wojska rosyjskie atakowały Ukrainę rakietami balistycznymi oraz 113 bojowymi dronami różnych typów.

Od wieczora 25 listopada rosyjskie wojska przeprowadzały ataki dronami na cztery rejonów obwodu. W wyniku ataków jedna osoba odniosła rany.

W ciągu doby wojska rosyjskie zaatakowały 46 miejscowości w regionie. W wyniku uderzeń na Zaporoże i rejon zaporożski, według stanu na poranek 26 listopada, rannych zostało 18 osób, w tym troje dzieci.

Czytaj nas na