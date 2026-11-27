В ночь на 27 ноября Санкт-Петербург и Ленинградскую область атаковали беспилотники. Взрывы слышали во Всеволожске, Кудрово и как минимум в восьми районах Санкт-Петербурга.

Около двух часов ночи Дрозденко объявил об опасности атаки беспилотников. По его словам, с начала атаки над Ленинградской областью якобы сбили 45 дронов.

Местные жители сообщали о взрывах на севере Санкт-Петербурга и во Всеволожске. В Кудрово, по их словам, ощущался сильный запах пороха.

Сообщения о взрывах поступали из Центрального, Петроградского, Василеостровского, Приморского, Выборгского, Калининского, Красногвардейского и Невского районов Санкт-Петербурга.

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Больше всего сообщений о взрывах поступало из северной части города. Один из читателей ASTRA рассказал, что сирена воздушной тревоги не звучала.

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Около восьми утра губернатор Ленинградской области объяснил временное перекрытие Ладожского моста. По его словам, конструкция не пострадала, однако на мосту работали мобильные огневые группы.

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Об этом сообщает губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и российские СМИ.

В ночь на 26 ноября ряд российских регионов и временно оккупированных территорий Украины подвергся атаке беспилотников. Сообщалось о многочисленных взрывах, действиях российской противовоздушной обороны, пожарах и повреждениях объектов. В нескольких аэропортах вводились временные ограничения на полеты.

В ночь на 25 ноября взрывы прогремели в районе нескольких промышленных объектов. Под ударом оказались Новокуйбышевский и Сизранский НПЗ, а также, предположительно, нефтеперекачивающая станция.

В ночь на 26 ноября беспилотники нанесли удар по промышленной зоне Невинномыска в Ставропольском крае РФ. По информации OSINT- и мониторинговых каналов Falcon и Astra, целью могла стать Невинномысская ГРЭС, снабжающая электроэнергией промышленные предприятия региона.

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