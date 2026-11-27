В России дроны атаковали Санкт-Петербург и Ленинградскую область
В ночь на 27 ноября Санкт-Петербург и Ленинградскую область атаковали беспилотники. Взрывы слышали во Всеволожске, Кудрово и как минимум в восьми районах Санкт-Петербурга.
Около двух часов ночи Дрозденко объявил об опасности атаки беспилотников. По его словам, с начала атаки над Ленинградской областью якобы сбили 45 дронов.
Местные жители сообщали о взрывах на севере Санкт-Петербурга и во Всеволожске. В Кудрово, по их словам, ощущался сильный запах пороха.
Сообщения о взрывах поступали из Центрального, Петроградского, Василеостровского, Приморского, Выборгского, Калининского, Красногвардейского и Невского районов Санкт-Петербурга.
Больше всего сообщений о взрывах поступало из северной части города. Один из читателей ASTRA рассказал, что сирена воздушной тревоги не звучала.
Около восьми утра губернатор Ленинградской области объяснил временное перекрытие Ладожского моста. По его словам, конструкция не пострадала, однако на мосту работали мобильные огневые группы.
Об этом сообщает губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и российские СМИ.
В ночь на 26 ноября ряд российских регионов и временно оккупированных территорий Украины подвергся атаке беспилотников. Сообщалось о многочисленных взрывах, действиях российской противовоздушной обороны, пожарах и повреждениях объектов. В нескольких аэропортах вводились временные ограничения на полеты.
В ночь на 25 ноября взрывы прогремели в районе нескольких промышленных объектов. Под ударом оказались Новокуйбышевский и Сизранский НПЗ, а также, предположительно, нефтеперекачивающая станция.
В ночь на 26 ноября беспилотники нанесли удар по промышленной зоне Невинномыска в Ставропольском крае РФ. По информации OSINT- и мониторинговых каналов Falcon и Astra, целью могла стать Невинномысская ГРЭС, снабжающая электроэнергией промышленные предприятия региона.