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У ніч проти 25 листопада вибухи пролунали в районі кількох промислових об’єктів. Під ударом опинилися Новокуйбишевський і Сизранський НПЗ, а також, імовірно, нафтоперекачувальна станція.

За повідомленнями місцевих жителів, вибухи лунали в районі Новокуйбишевська. Ціллю безпілотників, імовірно, став місцевий нафтопереробний завод, який належить компанії «Роснафта».

Підприємство працює з 1951 року. Його потужність первинної переробки становить 8,8 млн тонн нафти на рік. Завод випускає автомобільний бензин, дизельне та авіаційне пальне, мастила, бітум та іншу нафтохімічну продукцію.

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Ще одним об'єктом атаки став Сизранський нафтопереробний завод. За інформацією Exilenova+, безпілотники атакували підприємство, а на відео з місця події видно масштабну пожежу в районі НПЗ.

Сизранський завод також входить до структури «Роснафти». Його потужність становить близько 8,5 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє автомобільне та авіаційне пальне, дизель, бітум та інші нафтопродукти. Завод розпочав випуск продукції ще у 1942 році.

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Крім двох НПЗ, під ударом, імовірно, опинилася лінійна виробничо-диспетчерська станція «Самара» поблизу населеного пункту Просвєт. Про це також повідомили моніторингові канали.

Станція належить до системи російської компанії «Транснафта» і є частиною нафтової транспортної інфраструктури. Такі об'єкти забезпечують приймання, зберігання та перекачування сирої нафти магістральними трубопроводами.

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У ніч на 23 листопада безпілотники завдали серії ударів по одному з ключових об’єктів російської нафтотранспортної інфраструктури. Після атаки на НПС «Калейкіно» спалахнула пожежа.

До цього Генштаб підтвердив ураження одного з найбільших НПЗ Росії в Башкортостані та НПЗ Лукойлу в Пермі.

Також у ніч на 23 листопада Сили оборони України завдали удару по Новошахтинському заводу нафтопродуктів у Ростовській області РФ. Масштабну пожежу на підприємстві зафіксували навіть супутники.

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