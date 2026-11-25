11月25日凌晨，数处工业设施周边传出爆炸声。新库伊比舍夫斯克炼油厂和西兹兰炼油厂遭到袭击，此外，据推测还有一座输油站也遭到袭击。

据当地居民报告，爆炸声来自新库伊比舍夫斯克地区。无人机袭击的目标很可能是隶属于“俄罗斯石油公司”的当地炼油厂。

该企业自1951年起投产，其原油初级加工能力为每年880万吨。 该厂生产汽车汽油、柴油和航空燃油、润滑油、沥青及其他石油化工产品。

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西兹兰炼油厂也成为袭击目标之一。据Exilenova+报道，无人机袭击了该企业，现场视频显示炼油厂区域发生大规模火灾。

西兹兰炼油厂同样隶属于“俄罗斯石油公司”（Rosneft）旗下。其年加工能力约为850万吨原油。 该厂生产汽车和航空燃油、柴油、沥青及其他石油产品。该炼油厂自1942年起便开始投产。

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除两座炼油厂外，位于普罗斯维特镇附近的“萨马拉”线性生产调度站据信也遭到了袭击。监测频道也报道了这一消息。

该站隶属于俄罗斯“跨油公司”（Transneft）系统，是石油运输基础设施的一部分。此类设施负责通过主干管道接收、储存和输送原油。

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11月23日夜间，无人机对俄罗斯石油运输基础设施的关键设施之一发动了一系列袭击。袭击发生后，“卡列伊基诺”石油加工站发生火灾。

此前，乌克兰总参谋部证实，位于巴什科尔托斯坦的俄罗斯最大炼油厂之一以及位于彼尔姆的卢克石油炼油厂均遭到打击。

此外，11月23日夜间，乌克兰国防军还对俄罗斯联邦罗斯托夫州的新沙赫京斯克石油产品厂发动了袭击。该企业发生的大规模火灾甚至被卫星记录下来。

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