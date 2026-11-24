11月22日，俄罗斯对基辅州维什戈罗德区迪梅尔村发动袭击，导致维什戈罗德区国家兽医医院工作人员维克多·雅科文科、其妻子瓦伦蒂娜和女儿尤利娅遇难。

袭击发生后，该家庭一度被列为失踪，次日在搜救行动中，三人均被发现已遇难。

国家食品和消费者服务局指出，该家庭仅剩大女儿一人，她失去了父母和妹妹，亟需支持与帮助。

来源：国家食品和消费者服务局通报。

乌克兰外交部长安德烈·西比加在俄罗斯对基辅州迪梅尔市一栋居民楼发动袭击后，呼吁欧洲对克里姆林宫的行动采取综合性应对措施。 他表示，俄罗斯的挑衅行为早已超出了乌克兰的边界，因此回应不应针对个别事件，而应针对威胁的根源——俄罗斯。西比加还强调，加强乌克兰的力量对整个欧洲大陆的安全至关重要。

在基辅州迪梅尔，俄罗斯袭击造成的死亡人数已升至两人，受伤人数增至四人。 救援人员从废墟中又寻获了一具遗体。搜救行动仍在进行中，目前仍有11人失联，其中包括两名儿童。

在基辅州维什戈罗德区迪梅尔镇，救援人员从一栋五层楼房的废墟中寻获了第二名遇难者的遗体。 该建筑被俄罗斯无人机摧毁，袭击导致整栋楼的一个单元坍塌。据初步消息，发现的遗体可能是一名青少年。

在基辅州维什戈罗德区，11月22日凌晨俄罗斯袭击后，搜救工作仍在继续。 此次袭击导致一栋住宅楼的入口处——从一楼到五楼——被彻底摧毁。废墟下可能仍有8人被困，救援人员正在继续搜寻。

关注我们在