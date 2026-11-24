В результате российского удара по поселку Димер Вышгородского района Киевской области, произошедшего 22 ноября, погибли сотрудник Вышгородской районной государственной ветеринарной больницы Виктор Яковенко, его жена Валентина и дочь Юлия.

После удара семью считали пропавшей без вести, а на следующий день в ходе поисково-спасательных работ всех троих обнаружили погибшими.

В Госпродпотребслужбе отметили, что в семье осталась только старшая дочь, которая потеряла родителей и сестру и нуждается в поддержке и помощи.

Источник: сообщение Госпродпотребслужбы.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после российского удара по жилому дому в Димере Киевской области призвал Европу реагировать на действия Кремля комплексно. По его словам, российские провокации выходят далеко за пределы Украины, поэтому ответ должен быть направлен не на отдельные инциденты, а на источник угрозы — Россию. Сибига также подчеркнул, что укрепление Украины важно для безопасности всего европейского континента.

В Димере Киевской области число погибших в результате российской атаки возросло до двух человек, а пострадавших — до четырёх. Спасатели извлекли из-под завалов тело еще одного человека. Поисково-спасательная операция продолжается, на данный момент отсутствует связь с 11 людьми, среди которых двое детей.

В Димере Вышгородского района Киевской области спасатели извлекли из-под завалов пятиэтажного дома тело второго погибшего. Здание разрушил российский беспилотник, а во время удара обрушился целый подъезд. По предварительной информации, найденное тело может принадлежать подростку.

В Вышгородском районе Киевской области продолжаются поисково-спасательные работы после российской атаки в ночь на 22 ноября. В результате удара разрушен подъезд жилого дома — от первого до пятого этажа. Под завалами могут находиться восемь человек, спасатели продолжают их поиски.

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