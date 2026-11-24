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Унаслідок російської атаки на селище Димер Вишгородського району Київської області, що сталася 22 листопада, загинули працівник Вишгородської районної державної лікарні ветеринарної медицини Віктор Яковенко, його дружина Валентина та донька Юлія.

Після удару родину вважали зниклою безвісти, а наступного дня під час пошуково-рятувальних робіт усіх трьох виявили загиблими.

У Держпродспоживслужбі зазначили, що в родині залишилася лише старша донька, яка втратила батьків і сестру та потребує підтримки й допомоги.

Джерело: повідомлення Держпродспоживслужби.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після російського удару по житловому будинку в Димері на Київщині закликав Європу реагувати на дії Кремля комплексно. За його словами, російські провокації виходять далеко за межі України, тому відповідь має бути спрямована не на окремі інциденти, а на джерело загрози — Росію. Сибіга також наголосив, що посилення України важливе для безпеки всього європейського континенту.

У Димері Київської області кількість загиблих унаслідок російської атаки зросла до двох людей, а постраждалих — до чотирьох. Рятувальники дістали з-під завалів тіло ще однієї людини. Пошуково-рятувальна операція триває, наразі немає зв’язку з 11 людьми, серед яких двоє дітей.

У Димері Вишгородського району Київської області рятувальники дістали з-під завалів п’ятиповерхового будинку тіло другої загиблої людини. Будинок зруйнував російський безпілотник, а під час удару обвалився цілий під’їзд. За попередньою інформацією, знайдене тіло може належати підлітку.

У Вишгородському районі Київської області тривають пошуково-рятувальні роботи після російської атаки в ніч на 22 листопада. Унаслідок удару зруйнований під’їзд житлового будинку — від першого до п’ятого поверху. Під завалами можуть перебувати восьмеро людей, рятувальники продовжують їх шукати.

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