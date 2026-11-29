Унаслідок російської атаки на Вінницю постраждали дві працівниці лікарні, будівля якої зазнала пошкоджень. Обох жінок госпіталізували з пораненнями середньої тяжкості. Про це 29 листопада повідомила начальниця Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна.

За словами Заболотної, обом постраждалим надають необхідну медичну допомогу. Їхній стан оцінюють як середньої тяжкості. «Обох госпіталізували з пораненнями середньої тяжкості. Їм надають усю необхідну медичну допомогу», — написала очільниця ОВА у своєму Telegram-каналі.

Унаслідок атаки в лікарні вибило вікна у двох відділеннях. Через пошкодження пацієнтів переводять до інших відділень медичного закладу. Наразі відомо про двох поранених працівниць лікарні. Інформації про інших постраждалих у наданому повідомленні немає. Про це повідомила начальниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна.

У неділю, 29 листопада, російські війська знову атакували Вінницю. Внаслідок удару пошкоджено промисловий об'єкт і територію одного з медичних закладів міста. Інформацію про наслідки атаки ще уточнюють.

Унаслідок російської атаки на Вінниччині загинули чоловік і жінка, ще одна людина зазнала легких травм. Про це 29 листопада повідомила начальниця Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна. Внаслідок удару також пошкоджено житловий будинок, а поруч із ним загорілися два мікроавтобуси.

У ніч проти неділі, 29 листопада 2026 року, у Вінниці внаслідок російського обстрілу виникла пожежа в гаражному кооперативі, повідомив міський голова Сергій Моргунов.

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