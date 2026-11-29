В результате российского обстрела Винницы пострадали две сотрудницы больницы, здание которой было повреждено. Обе женщины были госпитализированы с ранениями средней тяжести. Об этом 29 ноября сообщила глава Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная.

По словам Заболотной, обеим пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Их состояние оценивается как средней тяжести. «Обеих госпитализировали с ранениями средней тяжести. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — написала глава ОВА в своем Telegram-канале.

В результате атаки в больнице выбило окна в двух отделениях. Из-за повреждений пациентов переводят в другие отделения медицинского учреждения. На данный момент известно о двух раненых сотрудницах больницы. Информации о других пострадавших в предоставленном сообщении нет. Об этом сообщила глава Винницкой ОГА Наталья Заболотная.

В воскресенье, 29 ноября, российские войска вновь атаковали Винницу. В результате удара поврежден промышленный объект и территория одного из медицинских учреждений города. Информацию о последствиях атаки еще уточняют.

В результате российской атаки в Винницкой области погибли мужчина и женщина, ещё один человек получил лёгкие травмы. Об этом 29 ноября сообщила глава Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная. В результате удара также был поврежден жилой дом, а рядом с ним загорелись два микроавтобуса.

В ночь на воскресенье, 29 ноября 2026 года, в Виннице в результате российского обстрела возник пожар в гаражном кооперативе, сообщил мэр Сергей Моргунов.

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