В воскресенье, 29 ноября, российские войска нанесли удар по Днепру. Поврежден 24-этажный жилой дом, в котором после попадания загорелись четыре этажа. На данный момент известно о двух пострадавших.

«В Днепре повреждено многоэтажное здание. Возник пожар. Пострадали два человека», — написал он в Telegram. По информации председателя Днепропетровского областного совета Николая Лукашука, пожар возник в 24-этажном жилом доме. Огонь охватил четыре этажа — с 12-го по 15-й.

Российские войска в течение дня также атаковали другие районы Днепропетровской области. Под обстрелами оказались общины Синельниковского и Никопольского районов, а также город Каменское.

Каковы последствия атак в Днепропетровской области

В Синельниковском районе российские войска наносили удары по Николаевской и Раевской общинам. Там повреждены учебное заведение, объекты инфраструктуры, хозяйственное сооружение и гараж. Также пострадали автомобили и квадроциклы. Под ударами оказался и Никопольский район. Россияне атаковали районный центр, Марганецкую, Червоногригоровскую и Покровскую общины.

В результате обстрелов там были повреждены многоквартирные дома, объекты инфраструктуры и предприятие. Ранение получил 47-летний мужчина. Ему потребовалась медицинская помощь, однако госпитализировать его не пришлось. В Каменском российские войска нанесли удар по объекту инфраструктуры. Другие подробности о последствиях этой атаки в сообщении не приводятся.

Таким образом, в течение дня российские удары повредили жилые дома, гражданские объекты и инфраструктуру в нескольких районах Днепропетровской области. Наибольшее число пострадавших на данный момент зафиксировано в результате удара по многоэтажному дому в Днепре. О последствиях атаки сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Российские войска атаковали Днепр и попали в жилой многоэтажный дом в центральной части города. После удара в здании возник пожар. По состоянию на 29 ноября информация о возможных пострадавших уточняется.

Российские войска более 20 раз атаковали беспилотниками шесть районов Днепропетровской области, в результате чего двое 17-летних юношей получили тяжёлые ранения и были госпитализированы, сообщил начальник областной военной администрации Александр Ганжа утром 29 ноября.

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