У неділю, 29 листопада, російські війська завдали удару по Дніпру. Пошкоджено 24-поверховий житловий будинок, де після влучання загорілися чотири поверхи. Наразі відомо про двох постраждалих.

«У Дніпрі пошкоджена багатоповерхівка. Зайнялася пожежа. Постраждали двоє людей», — написав він у Telegram. За інформацією голови Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука, пожежа виникла у 24-поверховому житловому будинку. Вогонь охопив чотири поверхи — з 12-го по 15-й.

Російські війська протягом дня також атакували інші райони Дніпропетровської області. Під обстрілами опинилися громади Синельниківського та Нікопольського районів, а також місто Кам’янське.

Які наслідки атак на Дніпропетровщині

У Синельниківському районі російські війська били по Миколаївській та Раївській громадах. Там пошкоджено заклад освіти, об’єкти інфраструктури, господарську споруду та гараж. Також постраждали автомобілі й квадроцикли. Під ударами опинився і Нікопольський район. Росіяни атакували районний центр, Марганецьку, Червоногригорівську та Покровську громади.

Унаслідок обстрілів там пошкоджено багатоквартирні будинки, об’єкти інфраструктури та підприємство. Поранення дістав 47-річний чоловік. Медична допомога йому знадобилася, однак госпіталізувати його не довелося. У Кам’янському російські війська завдали удару по об’єкту інфраструктури. Інші подробиці щодо наслідків цієї атаки у повідомленні не наведені.

Таким чином, протягом дня російські удари пошкодили житлові будинки, цивільні об’єкти та інфраструктуру в кількох районах Дніпропетровщини. Найбільше постраждалих наразі відомо внаслідок удару по багатоповерхівці в Дніпрі. Про наслідки атаки повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Російські війська атакували Дніпро та влучили в житлову багатоповерхівку в центральній частині міста. Після удару в будинку виникла пожежа. Станом на 29 листопада інформацію про можливих постраждалих уточнюють.

Російські війська понад 20 разів атакували безпілотниками шість районів Дніпропетровської області, внаслідок чого двоє 17-річних хлопців дістали тяжких поранень і були госпіталізовані, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа вранці 29 листопада.

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