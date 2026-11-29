В воскресенье, 29 ноября, российские войска вновь атаковали Винницу. В результате удара были повреждены промышленный объект и территория одного из медицинских учреждений города. Информация о последствиях атаки пока уточняется.

«Винница снова подверглась атаке врага. В результате атаки были повреждены промышленный объект и территория одной из больниц», — написал он. По словам мэра, в настоящее время информация о последствиях удара уточняется. Данных о пострадавших, масштабах повреждений и других деталях атаки в сообщении пока нет.

Российская атака затронула сразу два объекта городской инфраструктуры — промышленное предприятие и территорию медицинского учреждения. Обстоятельства удара и окончательные последствия еще устанавливаются. О российской атаке сообщил мэр Винницы Сергей Моргунов в своем Telegram-канале.

В результате российского удара в Винницкой области погибли мужчина и женщина, ещё один человек получил лёгкие травмы. Об этом 29 ноября сообщила глава Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная. В результате удара также был поврежден жилой дом, а рядом с ним загорелись два микроавтобуса.

В ночь на воскресенье, 29 ноября 2026 года, в Виннице в результате российского обстрела возник пожар в гаражном кооперативе, сообщил мэр Сергей Моргунов.

Читай нас в