Россия не начала наносить удары по украинским мостам в ответ на удары по Керченскому мосту. По данным Министерства обороны Украины, такие переправы входили в число целей российской армии ещё с первых дней полномасштабного вторжения. Всего Россия атаковала украинские мосты 109 раз, а удары по переправам в Киеве осенью 2026 года стали продолжением этой кампании.

Цифру 109 назвал президент Владимир Зеленский во время встречи с министром обороны Великобритании Весом Стритингом. В Министерстве обороны Украины подчеркивают: эта цифра опровергает утверждение Кремля о том, что российские атаки на украинские города якобы являются местью за удары по Керченскому мосту. Украинские мосты были целями российских войск с самого начала полномасштабного вторжения. Поэтому связывать эти атаки с операциями Сил обороны против Керченского моста нет оснований.

Осенью 2026 года Россия усилила атаки на переправы через Днепр в Киеве. С 1 октября, то есть ещё до операции против Керченского моста, российские войска 12 раз атаковали столичные мосты. Об этом 17 ноября в Брюсселе сообщил министр обороны Украины Евгений Хмара. Обстрелы не прекратились и после этого заявления. В ночь на 20 ноября российские ракеты повредили ещё три киевских моста: Подольско-Воскресенский, Дарницкий и Южный. В Минобороны поясняют, что это не единичные ответные удары, а часть кампании, которую Россия ведет с начала октября.

Там также обращают внимание на то, что российская военная машина постоянно готовится к новым атакам. Ракеты и ударные беспилотники непрерывно доставляются на аэродромы и к пусковым установкам. Россия наносит удары по собственному плану, поэтому ей не нужен отдельный информационный повод, чтобы атаковать украинские города. Не меняются и цели российских обстрелов. Помимо гражданских объектов, под удар попадают крупные промышленные объекты. Среди них Минобороны упоминает металлургическое предприятие в Кривом Роге, где работают тысячи мирных жителей.

Зачем России нужен Керченский мост

Отдельно в Министерстве обороны объяснили, почему Керченский мост нельзя считать исключительно гражданским объектом. Россия использует его как важный маршрут для переброски военной техники, артиллерии и боеприпасов во временно оккупированный Крым. Это подтверждают не только украинские заявления, но и материалы из открытых источников. В частности, 16–17 февраля 2022 года Министерство обороны России и телеканал «Звезда» сами показывали эшелоны с танками, боевыми машинами пехоты и самоходной артиллерией на железнодорожной части моста.

Позже, 9 октября 2022 года, разведка Министерства обороны Великобритании сообщила, что железнодорожная часть Керченского моста сыграла важную роль в переброске тяжелой техники на южный фронт. То есть использование переправы для военных нужд было зафиксировано ещё до того, как Россия начала отрицать её военное значение.

Новые свидетельства появлялись и после начала полномасштабной войны. В августе 2022 года издание «Крым.Реалии» опубликовало видео эшелонов с танками и самоходными гаубицами на станции Тамань, недалеко от въезда на мост. В марте 2024 года тогдашний глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что до успешных ударов по мосту по нему ежедневно проходили от 42 до 46 эшелонов с оружием и боеприпасами. Эти данные также свидетельствуют о важной роли переправы в военных поставках российской армии.

Для российских войск в Крыму и на левобережье Херсонской области мост остается одним из ключевых путей снабжения. Сухопутный коридор через оккупированные территории находится под огневым контролем Сил обороны Украины. По словам спикера Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука, у России нет полноценной замены Керченскому мосту. Поэтому его вывод из строя существенно затрудняет снабжение российской группировки.

Почему мост считают военной целью

Еще один аргумент, на который обращает внимание Минобороны, — незаконное строительство Керченского моста. Его возвели на временно оккупированной территории без согласия Украины. Строительство осуждали международные институты, в частности Генеральная Ассамблея ООН, Европейский Союз, Европейский парламент, НАТО и Парламентская ассамблея ОБСЕ. В резолюции от 17 декабря 2018 года Генеральная Ассамблея ООН отметила, что строительство моста способствует дальнейшей милитаризации Крыма.

В то же время статус объектов во время войны определяется не только тем, как их называет та или иная сторона. Международное гуманитарное право различает гражданские объекты и военные цели. Основные критерии приведены в статье 52(2) Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям, участниками которого являются Украина и Россия.

Согласно этому положению, военными целями считаются объекты, которые в силу своего назначения, расположения или использования вносят эффективный вклад в военные действия. Их уничтожение, захват или нейтрализация в сложившихся на тот момент обстоятельствах должно давать явное военное преимущество. В Минобороны подчеркивают, что Керченский мост соответствует этим критериям, поскольку Россия использует его для перевозки техники и боеприпасов. Проект EUvsDisinfo при Европейской службе внешних дел также называет дезинформацией утверждение российской пропаганды о том, что мост является исключительно гражданским объектом.

В ведомстве напомнили, что Украина наносит удары по военным целям на своей территории, временно оккупированной Россией. Это право на самооборону, закрепленное статьей 51 Устава ООН. В Минобороны также отметили, что в НАТО признают неотъемлемое право Украины защищаться от российской агрессии.

В Минобороны объяснили, чего добивается Кремль

Украинское оборонное ведомство считает, что заявления о «мести» за Керченский мост нужны Кремлю, чтобы переложить ответственность за войну на Украину. Так Россия пытается представить свои удары по украинским городам как якобы вынужденный ответ, а также заставить Украину и её партнеров усомниться в целесообразности ударов по российской военной логистике.

В Минобороны подчеркивают разницу между целями украинских и российских атак: Силы обороны пытаются вывести из строя подтвержденные маршруты снабжения российской армии, тогда как Россия обстреливает гражданские переправы и промышленные предприятия. «Российские ракеты и дроны останавливают только противовоздушная оборона и уничтожение вражеской военной логистики и носителей», — подчеркнули в ведомстве.

Там также отметили, что опыт полномасштабной войны неоднократно показывал: осторожность Украины сама по себе не останавливает российские атаки. Поэтому удары по украинским мостам в Минобороны называют не ответом на действия Сил обороны, а частью российского плана террора, который Кремль реализует с самого начала вторжения.

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