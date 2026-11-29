На Хмельниччині вже працює 71 когенераційна установка загальною потужністю понад 67 МВт. Ще 19 установок на 25 МВт планують поступово ввести в експлуатацію. Про це 29 листопада повідомив начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

Із 71 установки 53 працюють на об’єктах теплового та водопровідного господарства, ще 18 — у приватному секторі. За словами Тюріна, область продовжує запускати нове обладнання, щоб збільшити власні можливості з виробництва електроенергії та тепла. «Ми вже запустили 53 когенераційні установки на об'єктах теплового та водопровідного господарства, ще 18 працюють у приватних структурах. Загальна потужність — понад 67 МВт. Поступово запускаються в роботу ще 19 КГУ на 25 МВт», — розповів начальник ОВА.

Когенераційні установки одночасно виробляють електроенергію та тепло. Їх використовують, зокрема, для забезпечення потреб комунальних підприємств і важливих об’єктів інфраструктури. Такий підхід дає змогу громадам мати додаткове джерело енергії та менше залежати від централізованого постачання. Обласна військова адміністрація працює над запуском установок разом із їхніми власниками, громадами, місцевими операторами електричних і газових мереж.

Водночас область розвиває й інші джерела енергії. Серед пріоритетів, які назвав Тюрін, — збільшення кількості сонячних і гідроелектростанцій, використання місцевих альтернативних видів палива, встановлення сонячних панелей та твердопаливних котелень. Окремий напрямок — енергоменеджмент у бюджетних установах. Ідеться про впровадження систем, які допомагають ефективніше використовувати енергію та контролювати її споживання. Також когенераційні установки й твердопаливні котельні планують розвивати на комунальних підприємствах та об’єктах критичної інфраструктури.

Ще один проєкт області пов’язаний із виробництвом біометану. У квітні 2026 року підписали меморандум про залучення 15 млн євро на створення підприємства, яке вироблятиме цей газ із відходів тваринництва. Запланована потужність виробництва — 5 млн кубометрів біометану на рік. За словами Тюріна, обласна влада продовжує шукати інвестиції для розвитку цього напрямку.

Таким чином, Хмельниччина розвиває одразу кілька способів місцевого виробництва енергії. Серед головних завдань — запуск додаткових когенераційних установок, розвиток відновлюваних джерел та залучення коштів у нові енергетичні проєкти.

Увечері 26 листопада російські війська завдали удару по Хмельницькій області. Після атаки на одному з підприємств виникла пожежа, до гасіння якої залучили рятувальників. Інформації про постраждалих наразі немає.

Увечері 11 листопада російські війська здійснили атаку на Хмельницьку область. Ціллю окупантів став об’єкт енергетичної інфраструктури, через пошкодження якого частина району залишилася без електропостачання.



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