Увечері 26 листопада російські війська завдали удару по Хмельницькій області. Після атаки на одному з підприємств виникла пожежа, до гасіння якої залучили рятувальників. Інформації про постраждалих наразі немає.

Після ворожого удару на території одного з підприємств спалахнула пожежа. На місце прибули підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій, які почали ліквідовувати займання. «До ліквідації пожежі залучені рятувальники. На місці також працюють усі необхідні служби», — зазначив Тюрін.

Наразі інформації про загиблих або поранених унаслідок атаки не надходило. Також поки не повідомляють, яке саме підприємство опинилося під ударом і наскільки серйозних пошкоджень воно зазнало.

На місці продовжують працювати рятувальники та інші профільні служби. Вони займаються ліквідацією пожежі та з’ясовують наслідки російського удару. Про наслідки російської атаки повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

У ніч проти 9 листопада російські війська вкотре атакували Хмельницький та Полтавську область безпілотниками. Унаслідок ударів виникли пожежі, пошкоджено житлову забудову та господарську споруду. За попередньою інформацією, загиблих і травмованих немає.

Унаслідок атаки безпілотника на житлову забудову міста постраждала одна людина. Також зафіксовано пошкодження приватних осель і багатоквартирних будинків.

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