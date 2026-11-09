Росія атакувала Хмельницький і Полтавщину, є руйнування

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У ніч проти 9 листопада російські війська вкотре атакували Хмельницький та Полтавську область безпілотниками. Унаслідок ударів виникли пожежі, пошкоджено житлову забудову та господарську споруду. За попередньою інформацією, загиблих і травмованих немає.

За інформацією начальника Полтавської обласної військової адміністрації Віталія Дяківнича, російський безпілотник атакував приватне домоволодіння у Глобинській громаді Кременчуцького району.

«У Глобинській громаді Кременчуцького району ворожий БпЛА влучив по території приватного домоволодіння. Виникла пожежа господарчої будівлі», – йдеться у повідомленні.

Унаслідок атаки ніхто не постраждав. Пожежа виникла в господарській споруді.

Унаслідок російської атаки безпілотника на Хмельницький пошкоджено житлову забудову. У приватних будинках виникли пожежі.

Про це повідомив начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

«Унаслідок атаки російського безпілотника на обласний центр пошкоджено житлову забудову. Виникла пожежа у приватних житлових будинках», – зазначив він.

На місцях працюють рятувальники та інші необхідні служби. Триває ліквідація наслідків ворожого удару.

Станом на момент повідомлення інформація про загиблих і травмованих у Хмельницькому не надходила.

Унаслідок російської атаки на Кременчук і Кременчуцький район в ніч на 9 листопада рятувальники врятували 15 людей, ще семеро дістали травми, зокрема 16-річна дитина. Пожежі, що виникли на місцях ударів, уже ліквідовано.

Російські війська від вечора майже 20 разів атакувалиДніпропетровську область безпілотниками. Під ворожим вогнем перебували п’ять районів, зафіксовано пошкодження підприємства, інфраструктури, станції технічного обслуговування та автомобілів.

Крім того, російська армія атакувалаенергетичну інфраструктуру Одеської області.

Унаслідок російського удару по Одесі пошкоджено житловий будинок. Атака сталася вдень у суботу, 7 листопада.

Нагадаємо, що у ніч проти 7 листопада російські терористичні війська завдали удару по енергетичних об’єктах на Вінниччині. Внаслідок атаки постраждала людина, яку у важкому стані госпіталізували до лікарні.

Починаючи з вечора 6 листопада російські терористичні війська завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ракет Іскандер-М, Циркон, KN-23 та С-400. Ракети запускали з Брянська та Воронезької області.

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